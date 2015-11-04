Оренбург, 4 ноября, 2015, 17:52 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 4 ноября, прошли праздничное шествие и митинг, посвященные Дню народного единства. В мероприятиях приняли участие около 4 тысяч человек: представители органов исполнительной и законодательной власти, федеральных структур, общественных организаций, молодежных и студенческих объединений, профсоюзов и национальных организаций, неравнодушные жители областного центра. Праздничную колонну оренбуржцев возглавил губернатор Юрий Берг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

orenburg-gov.ru В Оренбурге на митинг в честь Дня народного единства вышло около 4 тыс. человек

Перед тем, как начать торжественные мероприятия, в Оренбурге почтили память тех, кто погиб в авиакатастрофе в Египте.

В сопровождении духового оркестра колонна оренбуржцев прошла по Советской до Пушкинского бульвара, где состоялся митинг «Мы едины!» и праздничный концерт. На протяжении всего маршрута демонстранты несли огромный флаг Российской Федерации. Вместе с Оренбургским муниципальным камерным хором участники праздника исполнили гимн России.

Губернатор Юрий Берг поздравил жителей города и гостей от имени президента РФ Владимира Путина, председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Глава региона отметил, что исторические корни всероссийского государственного праздника уходят в далекий 1612 год. Победа ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского — яркий пример духовного и патриотического единения нашего многонационального народа.

«Мы всегда были, есть и будем едины. И россияне доказали это в истории не один раз. Мы гордимся, что живем в такой великой стране. Оренбуржье — частица России. И оренбуржцы яркое тому доказательство, живя в мире и согласии. На территории области проживает более ста народов и национальностей», — отметил Юрий Берг.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир Канюков сказал: «Обращаясь к истории, мы находим много общего в жизни сегодняшней России с временами четырехсотлетней давности. Как и тогда стоит вопрос о дальнейшей судьбе России, не только о её роли как государства на мировой арене, но и о её месте на карте мира. Россия будет мировой державой, гарантом мира и безопасности, если ее основой, как и на протяжении всей истории, будет единство всех народов, ее населяющих, единство людей разных мировоззрений, убеждений, верований, единство всех социальных слоев и политических сил, живущих интересами людей и государства. Залог этого — превращение народного единства из абстрактного понятия и лозунга в норму общественной жизни и политической деятельности в нашей стране».

Во время праздничных мероприятий нарушений общественного порядка и ЧП не произошло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Оренбургской области. На время проведения мероприятий все подразделения органов внутренних дел перевели на усиленный вариант несения службы. Была увеличена плотность патрулей наружных служб, которые были максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий.