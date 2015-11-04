Минск, 4 ноября, 2015, 17:51 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 4 ноября подписал указ № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Новые белорусские рубли

Согласно указу, деноминация пройдёт с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года. За этот период будет произведена замена обращающихся денежных знаков образца 2000 года в виде банкнот на денежные знаки образца 2009 года в виде банкнот и монет в соотношении 10 тыс белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. По 31 декабря 2016 года денежные знаки образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года будут находиться в параллельном обращении и обязательны к приему при всех видах платежей без ограничений в указанном выше соотношении, а ценники в мгазинах будут указываться в дензнаках образца 2000 года и дензнаках образца 2009 года.

«Указом устанавливается, что 1 белорусский рубль образца 2009 года равен 100 белорусским копейкам образца 2009 года», — сказано в официальном комментарии. Там сказано также, что обмен дензнаков образца 2000 года на дензнаки образца 2009 года «осуществляется без ограничений и без взимания вознаграждения с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года — в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года — в Национальном банке».

Отметим, что сегодня же, 4 ноября Нацбанк Белоруссии проинформировал о деноминации, опубликовав образцы новых банкнот и монет. Монеты появились в обращении впервые за постсоветский период.

«Деноминация будет проведена путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. То есть, учитывая выбранный масштаб укрупнения белорусского рубля (1:10 000), самый низкий номинал банкноты, действующий в настоящее время, — 100 рублей — будет заменен на самый низкий номинал нового денежного ряда — 1 копейку, — проинформировал НБРБ, — Всего с 1 июля 2016 г. в обращение будут выпущены семь номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, и восемь номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля».

«Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу «Мая краіна — Беларусь» («Моя страна — Белоруссия», — прим. ИА REGNUM). Каждая банкнота посвящена одной из областей Белоруссии и городу Минску», — отметили в Нацбанке.

Госрегулятор проинформировал: «Решение о деноминации белорусского рубля принято в целях совершенствования денежного обращения, упрощения учета и расчетов, поддержания оптимального купюрного строения денежной массы, значительного сокращения государственных расходов на обслуживание наличного денежного обращения в Республике Беларусь. Процесс деноминации носит технический характер и не повлияет на покупательную способность белорусского рубля, курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам, а также фактически сложившийся уровень инфляции».

«Следует отметить, что подготовка к проведению деноминации в Республике Беларусь заняла достаточно длительный период. Так, новые денежные знаки, которые будут введены в обращение с 1 июля 2016 г., были изготовлены по заказу Национального банка Республики Беларусь еще в 2008 году. Однако тогда, в связи с мировым экономическим кризисом и, как следствие, ухудшением экономической ситуации в нашей стране, проведение деноминации было отложено, а изготовленные денежные знаки — переданы в Центральное хранилище Национального банка», — сказано в сообщении НБРБ.

Там сказано также, что «на выпускаемых в обращение банкнотах образца 2009 года размещено факсимиле подписи занимавшего на тот момент должность председателя правления Национального банка Республики Беларусь П.П. Прокоповича. Кроме того, на новой банкноте номиналом 50 рублей размещена надпись «пяцьдзесят», которая не соответствует действующим в настоящее время правилам белорусской орфографии. В соответствии с законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 года № 420-З «О правилах белорусской орфографии и пунктуации» это слово должно писаться через букву «я» во втором слоге — «пяцьдзясят».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии сообщали, что не готовы к деноминации из-за высокой инфляции. Александр Лукашенко заявлял, что новые купюры отпечатаны и о деноминации население будет предупреждено заблаговременно.