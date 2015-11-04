Воронеж, 4 ноября, 2015, 17:17 — ИА Регнум. Около шести тысяч человек приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню народного единства, который состоялся 4 ноября в Воронеже. Митинг открылся в 11:00 на Советской площади — с минуты молчания в память о погибших при авиакатастрофе самолета Airbus-321 рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Единой России».

Фото пресс-службы регионального отделения «Единой России» Митинг в Воронеже

На митинге выступили председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, представители вузов, общественных организаций и объединений. «Нас всех объединяет желание сделать Воронежскую область лидером среди регионов, а великую страну — сильной и процветающей державой. И каждый из нас вносит весомый вклад в достижение этой цели», — сказал, выступая на митинге, Владимир Нетесов.

Член Национальной палаты при губернаторе, председатель Совета Воронежской региональной общественной организации «Воронеж многонациональный» Ишхан Хачатрян отметил, что территории Российской Федерации живет свыше 130 народов: «Те народы, которые теряют свое единство, теряют себя, свою самоидентичность. Мы едины, потому что мы один народ, одна страна, одна территория».

Проректор Воронежского государственного университета, сопредседатель регионального отделения Общероссийского Народного фронта Василий Попов предложил не забывать о своей истории. «Всех нас объединяют чувства гордости за свою страну, за ее славную историю и свершения многих наших предков. Современная Россия сильна, прежде всего, благодаря огромному потенциалу людей искренне желающих принести пользу своему Отечеству, а наш единый многонациональный народ является главной его опорой», — сказал Попов.

Продолжился праздник многочисленными мероприятиями — на Советской площади открылась ярмарка, а в филармонии проходит фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». Online трансляция фестиваля ведется на сайте министерства культуры РФ.

Сегодня, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году и приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и Дню Казанской иконы Божией Матери.