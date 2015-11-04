Пермь, 4 ноября, 2015, 17:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранение Пермского края отменило свой приказ от 19 октября о закрытии последних четырех молочных кухонь в Перми. В 2016 году они продолжат свою работу. Об этом 3 ноября в рамках круглого стола по проблемам молочных кухонь заявила заместитель министра здравоохранения Пермского края Людмила Чудинова.Видеоотчет мероприятия опубликован местным сайтом «Звезда». На встрече с активистами движения за сохранение молочных кухонь в Перми названа и причина отмены решения — активные общественные протесты.

Ян Вермеер. Молочница (фрагмент). 1660

«Учитывая большое количество обращений в минздрав края, министром принято решение об отмене приказа, который изменяет порядок обеспечения молочными продуктами детей до трех лет жизни. Оставить на 2016 год прежний порядок, в том числе и работу молочных кухонь», — сообщила Людмила Чудинова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональным минздравом был издан приказ о закрытии молочных кухонь с 1 января 2016 года. В министерстве это объяснили требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». В частности, этим и другими нормативными документами РФ предусмотрено исключение при производстве продукции на молочных кухнях ручного труда. Детям до трех лет вместо молока и кефира должны были начать выдавать сухие каши и сухие молочные адаптированные смеси.

Решение вызвало активный протест родителей малышей в Перми и в начале ноября в минздраве уже заявляли, что в дальнейшем в крае предполагается, как и в других субъектах, реализация программы с использованием продуктовой карты. «Родители приходят в магазин с продуктовой картой, на которой сумма, рассчитанная на каждого ребенка, покупают продукты по рекомендации педиатра. У родителей будет право выбора купить то, что лучше подходит ребенку. Дети получат питание в полном объеме», — заявила тогда министр Ольга Ковтун.

Но и такое предложение не удовлетворило активистов, которые продолжали заявлять, что сухие смеси, предлагаемые взамен натуральным продуктам, все-таки вызывают аллергические реакции у малышей, а доверия к молочной продукции, предлагаемой торговыми сетями, у них нет.

Напомним, что пермяки начали сбор подписей под девизом «Не позволим закрывать пункты молочной кухни в Перми!!!» на сайте change.org. Отметим, что на 16:00 местного времени (14:00 мск) 4 ноября петицию подписали 7 тыс. 334 человека.