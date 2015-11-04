Ставрополь, 4 ноября, 2015, 15:54 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы губернатора Ставрополья

В Ставрополе на Крепостной площади одновременно 10 тыс. человек исполнили гимн РФ. Акцией «Один гимн — одна страна» Ставрополь отметил День народного единства.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, глава региона выступил на митинге, посвященном Дню народного единства, который прошел там же, на Крепостной горе краевого центра.

«На Ставрополье живут почти 3 миллиона человек, представители более ста национальностей. Все вместе мы едины. Только благодаря единству и сплочению наш большой корабль — Ставропольский край — будет уверенно идти вперёд, помогать благополучию страны и всего российского народа», — сказал глава края.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе адмнистрации краевого центра, Для краевой столицы 4 июня — двойной праздник, так как в этот день по православному календарю отмечается день Казанской иконы Божьей Матери и считается датой основания города. В этот день в Кафедральном соборе прошла праздничная литургия.

На Крепостной горе развернулись более десятка альтернативных творческих и спортивных площадок, где проходили различные мастер-классы и показательные выступления коллективов Ставрополя.

Совместно с фондом поддержки карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» были проведены уроки танцев. В зоне подворий желающие дегустировали блюда кухонь народов Северного Кавказа и под руководством опытных поваров учились секретам приготовления национальных блюд.

Не оставили зрителей равнодушными показательные выступления любителей паркура и ворк-аута: объединением «Offbeats» на Крепостной горе была организована площадка для занятия этими видами молодежной субкультуры.

Праздничные концерты пройдут сегодня как на Крепостной горе, так и в Ставропольском Дворце культуры и спорта.

Напомним, исторически дата 4 ноября посвящена освобождению Москвы от польских захватчиков, когда весь российский народ вне зависимости от происхождения и вероисповедания под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского поднялся на борьбу против общего врага.