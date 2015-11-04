Москва, 4 ноября, 2015, 15:13 — ИА Регнум. Разбившийся 4 ноября в Южном Судане Ан-12 принадлежал таджикской компании Asia Airways, сообщают источники ИА REGNUM в авиационных кругах. Он эксплуатировался компаний с 2014 года.

Lifenews

Согласно данным Главного управления гражданской авиации Армении, по предварительным данным, пятеро членов экипажа — армяне, один — россиянин. «В настоящее время мы пытаемся уточнить информацию с авиационными властями Таджикистана относительно национальности членов экипажа. В любом случае, среди них нет пилотов, техников или инженеров, лицензированных авиационными властями Армении», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, самолет был сильно перегружен. Всего в авиакатастрофе погибло около 40 человек. Самолет взорвался и загорелся сразу после взлета. Он рухнул на берег Белого Нила в 800 метрах от аэропорта Джубы. Есть человеческие потери и на земле. Согласно информации директора аэропорта Джубы, выжить удалось трем пассажирам. Обломки самолета также упали на фермы, поэтому число жертв может возрасти.