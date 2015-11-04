Ереван, 4 ноября, 2015, 13:40 — ИА Регнум. В аэропорту Степанавана будут нести дежурство российские тяжелые вертолеты Ми-24 и Ка-32, заявил министр территориального управления и по чрезвычайным ситуациям (МТУЧС) Армении Армен Ерицян.

Российские вертолеты на военном аэродроме «Эребуни». Photolure

«В 2016 году мы уже завершим в аэропорту Степанавана ремонтные работы. Я также договорился с моими российскими коллегами, что здесь нам нужны тяжелые вертолеты, речь идет о Ми-24 и Ка-32. Мы договорились, что здесь будут нести дежурство эти вертолеты», — сказал министр. Он добавил, что помимо России программы сотрудничества разрабатываются также с рядом европейских стран. «Мы также проводим работы в направлении легких самолетов и вертолетов и с нашими российскими коллегами, и с нашими коллегами из Швейцарии, а также ведем работы с Францией, чтобы здесь у нас был нормальный аэропорт», — сказал Ерицян.

Министр также пояснил, что российские тяжелые вертолеты будут использоваться не только для спасательных работ, добавив, что не хочет говорить о военных вопросах.

На замечание о том, что, в частности, Ми-24 является ударным военным вертолетом и будет ли аэропорт использоваться лишь по линии МЧС или также по военной линии, Армен Ерицян ответил: «Нет, нет, есть такие, которые поднимают тяжелые грузы, у нас такие есть, и мы работаем друг с другом. Аэропорт пока используется по линии МЧС, но в дальнейшем, если станет возможно использовать его и по другим направлениям, мы будем использовать, например, в сельском хозяйстве…», — заявил министр в эфире радиостанции «Азатутюн».

В августе 2013 года правительство Армении передало аэропорт Степанавана возглавляемому Ерицяном ведомству, отметив, что благодаря задействованию аэропорта спасательные работы будут осуществляться более эффективно.

В январе 2014 года пресс-служба Южного военного округа распространила сообщение, согласно которому на военном аэродроме «Эребуни» в Ереване была сформирована новая эскадрилья армейской авиации командования ВВС и ПВО Южного военного округа ВС РФ. Пояснялось, что если прежде на вооружении авиационной группировки ЮВО в Армении состояла эскадрилья истребителей МиГ-29, то с формированием эскадрильи армейской авиации в состав авиагруппировки войдут вертолеты Ми-24П, Ми-8МТ, Ми-8СМВ, «которые планируется задействовать для решения широкого круга задач при авиационной поддержке войск и транспортировке личного состава российской военной базы по территории Республики Армения».