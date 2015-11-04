Калуга, 4 ноября, 2015, 13:01 — ИА Регнум. «Меховое кафе» или котокафе открылось в Калуге. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в приюте «Территория кошек», в необычной кофейне гостям предложат горячие напитки, кофе и сладости, а согреть своим теплом посетителей рады 10 котов и кошек. Для животных создана прекрасная среда обитания — они отдыхают на подушках, залезают на колени и руки к посетителям.

Фото приюта «Территория кошек» Для животных создана прекрасная среда обитания — они отдыхают на подушках, залезают на колени и руки к посетителям

Для посетителей кошачьего кафе разработаны правила поведения. В соответствии с ними кормить животных можно только едой, купленной в кафе. При входе нужно надевать бахилы и обрабатывать руки антисептиком. Фотографировать пушистых «сотрудников» кафе можно лишь без использования вспышки, а играть — только специальными игрушками. При этом рекомендуется учитывать настроение кошек. Кошек также не рекомендуется брать на руки и удерживать, если они этого не хотят.

Организаторы кофейни искренне надеются, что со временем кошки будут находить себе любящих хозяев — в кафе можно подружиться и забрать полюбившегося кота или кошку домой. Впрочем, для этого, надо предъявить паспорт и заключить договор, в котором прописано обязательство ответственно относиться к животному.