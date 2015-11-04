Саратов, 4 ноября, 2015, 13:01 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября, на Театральной площади Саратова состоялся митинг-концерт под общим девизом «Мы едины», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Саратов День народного единства в Саратове

Инициатором акции выступил Саратовский отдел Волжского казачьего войска. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений политических партий, студенческих, общественных и ветеранских организаций, казачества. Митинг начался с минуты молчания — собравшиеся почтили память погибших в авиакатастрофы в Египте.

С приветственным словом к участникам — жителям города обратилась член Совета Федерации РФ — сопредседатель Саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова. Она поздравила всех с праздником, который, вот уже несколько лет, знаменует собой великие испытания, через которые русский народ с честью проходил, героические страницы российской истории, которыми гордится каждый житель нашей страны.

«Сегодня, как и сотни лет назад, России приходится отстаивать свое место в мире, укрепляя позиции, оберегая национальные традиции и духовные ценности, — обратилась она к собравшимся. — Задача каждого из нас — сохранить единство и гражданскую солидарность, патриотизм и преданность России — ведь это и есть фундаментальные основы сильного, свободного, независимого государства!»

С государственным праздником жителей области поздравил губернатор Валерий Радаев. «Самое главное — единение, которое сегодня происходит на территории Саратовской области и всей Российской Федерации, — выступил он. — Мы объединяемся на основе нашего героического прошлого. Выступающие на митинге не раз подчеркивали, что в самые сложные, тяжелые и судьбоносные моменты для нашей страны находились лидеры, которые объединяли народ. И страна достойно, победителем выходила из любых ситуаций. Сегодня мы обязаны сплотиться против всех существующих вызовов. Важно всем чувствовать ответственность за настоящее время и будущее нашей страны».

С праздником горожан поздравил глава Саратова Олега Грищенко. «Этот праздник имеет для нас особое значение, ведь нашей стране, прошедшей на своем историческом пути через войны, революции, лихолетье, удалось остаться целостным государством только благодаря единению всех народов, их сплоченности и вере в свое Отечество, — отметил он. — И сегодня, в непростое время, мы хорошо понимаем, что только вместе удастся преодолеть и экономические неурядицы, и внешнее давление на нашу страну.

Саратовцы — не исключение в великой семье народов России. Наша малая родина, пройдя многие испытания, уже давно является примером межнационального единства и сотрудничества. Своим трудом мы вносим большой вклад в развитие Саратова и всей страны, активно участвуем в программе импортозамещения, успешно взаимодействуем в общих делах, благоустраиваем город, а значит, уверен, сумеем вместе сделать его еще лучше, чище, красивее».

Митинг завершился концертной программой, которую подготовили творческие коллективы, представляющие студенческие, общественные и национальные объединения Саратовской области. В конце программы на сцену вышли представители 130 национальностей, которые исполнили гимн Российской Федерации.