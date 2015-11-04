Джуба, 4 ноября, 2015, 12:58 — ИА Регнум. Грузовой самолет, потерпевший крушение в Южном Судане, не принадлежит армянским авиакомпаниям и не зарегистрирован в Армении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении гражданской авиации Армении.

AFP

По сведениям ИА REGNUM, самолет принадлежит гражданину Армении Гарнику Папикяну.

Некоторые российские СМИ ранее не исключили возможности, что самолет мог принадлежать одной из авиакомпаний Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Ан-12 с российским экипажем потерпел крушение в Южном Судане днем 4 ноября. Всего на борту самолета находились 20 человек, в их числе — пять членов экипажа из России и семь пассажиров. Администрация президента Южного Судана подтвердила, что в стране разбился грузовой самолет производства концерна «Антонов». По предварительным данным, в результате крушения погиб 41 человек, два человека выжили.

По сообщению российских СМИ, которые ссылаются на советника министра транспорта России Жанну Терехову, грузовой самолет Ан-12, потерпевший крушение в Южном Судане не числился в реестре Росавиации.