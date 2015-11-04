Войска и МВД в Ташкенте приведены в готовность для «защиты инвесторов»
Ташкент, 4 ноября, 2015, 12:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ташкента приведены в полную боевую готовность в связи с проведением 5−6 ноября в столице Узбекистана Международного инвестиционного форума, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных кругах республики.
«Ожидается участие около 600 руководителей иностранного бизнеса из 33 стран мира», сказал собеседник агентства. По его словам, основной задачей форума является презентация ведущих предприятий республики Узбекистана и их реализация стратегическим иностранным инвесторам в целях модернизации и технологического обновления. «К подписанию готовятся около 40 двусторонних инвестиционных документов», сказал собеседник агентства.
ИА REGNUMсообщало, что накануне вечером личный состав правоохранительных органов столицы Узбекистана был переведен на казарменное положение.