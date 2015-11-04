Ташкент, 4 ноября, 2015, 12:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ташкента приведены в полную боевую готовность в связи с проведением 5−6 ноября в столице Узбекистана Международного инвестиционного форума, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных кругах республики.

Цитата из х/ф «Матрица: Революция». Реж. Лана и Эндрю Вачовски, 2003, США Агенты

«Ожидается участие около 600 руководителей иностранного бизнеса из 33 стран мира», сказал собеседник агентства. По его словам, основной задачей форума является презентация ведущих предприятий республики Узбекистана и их реализация стратегическим иностранным инвесторам в целях модернизации и технологического обновления. «К подписанию готовятся около 40 двусторонних инвестиционных документов», сказал собеседник агентства.

ИА REGNUMсообщало, что накануне вечером личный состав правоохранительных органов столицы Узбекистана был переведен на казарменное положение.