Екатеринбург, 4 ноября, 2015, 13:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялось массовое шествие общественных движений Свердловской области, политических партий и ВУЗов в честь празднования Дня народного единства. В демонстрации с символикой общественных движений и университетов приняло участие более шести тысяч человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Крестный ход

Представители около 30 общественных объединений прошли от киноконцертного театра «Космос» до Исторического Сквера. Шествие было организованно в две колонны, которые двигались по левой и правой стороне набережной городского пруда. Обе колонны проследовали до городской Плотинки, после чего люди собрались на праздничный митинг, который прошёл на площади Труда.

По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Станислава Набойченко, празднование Дня народного единства — это значимое событие. «Чем труднее живётся, тем народ должен быть сплочённее. Область одна и все друг с другом связаны. Это надо понимать» — сообщил Станислав Набойченко.

«Главный смысл этого мероприятия — это демонстрация единства жителей Свердловской области. Несмотря на то, что многие жители у нас являются сторонниками различных политических партий, принадлежат к различным общественным объединениям, такие праздники как День народного единства они сплачивают жителей, и они становятся едиными», — прокомментировал событие председатель Ассоциации студентов Свердловской области Антон Мануйлов.

Ранее от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму-на-Крови проследовало молитвенное шествие в честь дня Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства. По пути участники Крестного хода сделали две остановки для молебна — у храма Большой Златоуст и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда.

Безопасность проведения обоих мероприятий обеспечивали сотрудники полиции и регионального МЧС.

«В шествии и митинге приняло участие порядка 6,5 тысяч человек. На Крестный ход вышло около 5 тысяч человек. В областном полицейском главке организована рабочая группа. Полицейские в своей работе с массовыми мероприятиями использовали систему высотного видеонаблюдения «Око», которая позволяет видеть мероприятия с высоты птичьего полёта. Также с целью недопущения экстремистских проявлений в отношении участников мероприятия органы внутренних дел применяли арочные металлодетекторы и металлические ограждения. Свердловские полицейские с поставленными задачами справились. Нарушений общественного порядка не допущено», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.