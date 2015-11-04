Москва, 4 ноября, 2015, 15:34 — ИА Регнум. В торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства в Москве приняли участие порядка 85 тысяч участников. Шествие и митинг, которые прошли под лозунгом «Мы едины», завершились концертом на Театральном проезде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Участники шествия, число которых в несколько раз превысило изначально заявленные 10 тыс. человек, стартовали от станции метро «Маяковская» и прошли по Тверской к Театральному проезду, где состоялся митинг-концерт. Перед началом концерта присутствующие почтили память погибших в авиакатастрофе лайнера А321 в Египте минутой молчания.