Ереван, 4 ноября, 2015, 12:12 — ИА Регнум. Владелец компании «Кинг Делюкс», рейсовый автобус которой, следовавший по маршруту Москва — Ереван, минувшей ночью потерпел аварию, в результате которой погибли 8 и пострадали более 40 человек, исключает техническую неисправность автобуса в качестве причины аварии.

Автобус, попавший в ДТП под Тулой. УМВД по Тульской области

Он заявил, что все автобусы перед выходом на маршрут проходят соответствующую проверку. «Я исключаю технические проблемы с автобусом, потому что все автобусы перед выходом на маршрут проходят соответствующую проверку. А если бывает неисправность, мы не позволяем выходить на маршрут. А если по дороге у машины возникает проблема, водитель останавливает машину и звонит, и мы направляем замену. В данном случае звонка о наличии проблемы не было, чтобы мы выслали замену. Машина выехала в идеальном состоянии. Независимо от всех разговоров, я исключаю технические проблемы», — цитирует владельца компании радио «Азатутюн».

Арутюнян подчеркнул, что водитель был подготовленным и никогда подобных проблем не было.

Компания уже около пяти лет осуществляет пассажирские перевозки из Армении в Россию и обратно. Это был нерегулярный маршрут, право на который, по словам Арутюняна, у компании имеется.

За рулем попавшего в ДТП автобуса, в котором по уточненным данным находился 61 пассажир, был житель села Арамус Котайкской области Армении Гарник Арутюнян. Его отец Норик Арутюнян заявил, что об аварии узнал из СМИ. По словам Арутюняна, компания «Кинг Делюкс» пока не предоставила им какую-либо информацию о нахождении сына и его состоянии здоровья.

По его утверждению, его сын является внимательным водителем, не склонным засыпать за рулем. «Насколько я помню, сын говорил, что эта машина месяц ремонтируется в России, собирается коробка мотора. Я считаю, что авария не могла произойти вследствие небрежности моего сына», — сказал отец водителя.

Жена второго водителя автобуса, потерпевшего аварию под Тулой, Баграта Овакимяна, Армине Айвазян сказала, что у нее нет никакой информации о муже, его телефон отключен, а об аварии она узнала по телевидению. Она также подчеркнула, что ее муж является внимательным водителем и что компания на протяжении многих лет никогда на него не жаловалась.

Согласно данным МЧС Армении, оба водителя не пострадали и находятся в кинотеатре «Молодежь» города Узловая, куда были доставлены также другие находившиеся в автобусе пассажиры, которые в ДТП не пострадали.

Губернатор Тульской области Владимир Груздев сообщил, что по имеющейся на данный момент информации, причиной ДТП могло стать несоблюдение водителем скоростного режима. «Но это предварительная причина, окончательную причину установят правоохранительные органы», — цитирует Груздева «Тульские новости».

Как ранее сообщили ИА REGNUM в УМВД по Тульской области, водитель, управлявший пассажирским автобусом, попавшим в аварию ночью 3 ноября на территории Тульской области, на момент ДТП был трезв.

Вместе с тем выяснилось, что водитель автобуса в июне этого года в Москве был оштрафован за управление автобусом Higer при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Что касается материальной помощи или же страховых компенсаций родственникам погибших и пострадавших, то вопрос пока не решен.

Владелец компании «Кинг Делюкс» Артур Арутюнян заявил, что пока не знает, предоставит ли компания финансовую компенсацию семьям пострадавших и погибших.

Как ранее сообщили ИА REGNUM в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО), ответственность перевозчика за вред пассажирам автобуса, попавшего в аварию в Тульской области, не была застрахована по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Как пояснил президент НССО Андрей Юрьев, транспортное средство принадлежит армянскому перевозчику, а обязанность по страхованию ОСГОП не распространяется на иностранные юрлица. Таким образом, пострадавшие в аварии и родные погибших не смогут рассчитывать на страховые компенсации, положенные в таких случаях.

В Национальном союзе страховщиков ответственности напомнили, что это уже не первый случай, когда пассажирам автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику и попавшему в ДТП на территории России, причинен вред, не подлежащий компенсации. 1 октября в Псковской области попал в ДТП автобус, перевозивший украинских граждан, тогда несколько человек пострадали. В феврале этого года в ДТП в Белгородской области погибли 11 граждан Украины.

Ранее президент Армении Серж Саргсян поручил правительству Армении и посольству Армении в России «предпринять меры с целью оказания необходимой помощи родным погибших и пострадавшим, а также организации медицинской помощи в полном объеме». Однако, о какой именно помощи идет речь пока не ясно.

Как сообщили ИА REGNUM в МЧС Армении, по состоянию на 11:30 4 ноября, в медицинских учреждениях Узловая, Киреевский, Новомосковский находятся 26 граждан, пострадавших в ДТП, из них двое в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, остальных как средней тяжести.

Министр здравоохранения Армении Армен Мурадян накануне поздно вечером отправился в Тулу, и с раннего утра 4 ноября побывал в трех областных больницах, где находятся пострадавшие в ДТП с участием автобуса рейса Москва-Ереван. Пока неизвестно, когда пострадавшие смогут возвратиться в Армению.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Олег Есаян сообщил, что для тех пострадавших, кому необходима доставка в Раменское авиатранспортом, будет организован перелет. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, вертолеты для перелета в Раменское будут предоставлены МЧС.

Для организации лечения пострадавших в результате ДТП с участием автобуса из Еревана, необходимости в приглашении врачей из Москвы или из-за рубежа нет. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

Лечение пострадавших уже организовано, привлечены мобильные бригады Тульской областной клинической больницы, отметила Марина Левина. «Задействована также телемедицина. Вчера состоялось три сеанса», — добавила она, отметив, что в трех сложных случаях возникла необходимость обратиться к федеральной профессуре для корректировки дальнейшего лечения пострадавших.

3 ноября, около 02:10 на трассе «Дон» в Тульской области в аварию попал пассажирский автобус, ехавший из Москвы в Ереван. В автобусе находилось около 60 человек. Восемь скончались, 34 человека получили травмы, четверо — в тяжелом состоянии в реанимации. Водитель, гражданин Армении, отделался легкими травмами. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность транспортного средства либо усталость водителя. В настоящее время по факту аварии полиция возбудила уголовное дело, его расследование взял под контроль прокурор области, свою проверку проводит СКР. Власти Тульской области оказывают помощь пострадавшим и работают во взаимодействии с посольством Армении.