Каир, 4 ноября, 2015, 08:07 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что пока преждевременно делать выводы о причинах катастрофы А-321. Об этом политик заявил в интервью британской газете Telegraph, опубликованном сегодня, 4 ноября.

onespotter.com Airbus-a321 Metrojet

Ас-Сиси отрицает версию террористического акта на борту А-321. Он подверг критике поступающие сообщения о том, что причиной крушения российского пассажирского самолета могла быть ракета или бомба. Версии теракта президент Египта назвал «беспочвенными догадками».

Любые комментарии по поводу произошедшего будут «преждевременными и не основанными на каких-либо истинных фактах».

Напомним, в СМИ стала появляться информация, что причиной крушения А-321 стал теракт. Американские СМИ со ссылкой на Пентагон сообщали, что военные спутники США зафиксировали вспышку в момент крушения самолета. Египетские судмедэксперты, осматривавшие тела погибших отмечают, что характер повреждений может указывать на взрыв на борту до того, как самолет упал на землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова спустя 23 минуты после взлета.

На борту самолета находилось 224 человека, все они погибли. Причина крушения на данный момент не установлена.