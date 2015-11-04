Барнаул, 4 ноября, 2015, 07:34 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в декабре 2004 года Федеральным Законом «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России». По этому случаю редакция ИА REGNUM (Алтайский край) провела опрос. Свое отношение к празднику высказали выдающиеся представители не только Барнаула и Алтайского края.

ИА REGNUM День народного единства, коллаж

Председатель правления Межрегиональной общественной организации «Во славу Отечества», к.т.н., ветеран боевых действий Андрей Нагайцев:

— День народного единства стал для меня праздником! Как заявил, в своё время, Патриарх Алексий: «Этот день напоминает нам, как россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру». И, несмотря на множество споров и разногласий, относительно 4 ноября, отношусь уважительно, как к событиям произошедшим в 17 веке, так и факту празднования Дня народного единства сегодня.

Член общественной палаты Алтайского края Сергей Поспелов:

— Сложный вопрос. Так как я — воспитанник советской эпохи, День народного единства воспринять пока не могу. Мне был ближе день 7 ноября, к сожалению.

Заведующий хирургическим отделением Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин: — Сегодня — праздник, если люди понимают и знают историю.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг:

— Я если честно, никак не думаю о предстоящим празднике. Для меня радостным ожиданием являются Новый год и Рождество. А в этот праздник буду работать.

Поэт, главный редактор газеты «Истоки» (Башкирия) Айдар Хусаинов:

— Для меня День народного единства — это символ единения не только ныне живущих людей и народов России, это еще и символ единства всех культур всех времен и народов, в нашей стране просиявших.

Как пример, могу привести то обстоятельство, что на территории Башкирии есть памятники более чем тридцати письменностей, множества религий, культур, о чем мы постоянно пишем в газете «Истоки». И это урок для нас, современников — как все эти культуры переплетались между собой, как сливались в единый узор, украшая мир как прекрасный сад, как они создавали единство, оставаясь разнообразными. Вот почему так важно хранить историческую память, в ней истоки, в ней залог нашего светлого будущего.

Барнаульский музыкант Вячеслав Кобзарь:

— Сказать по совести, праздничные даты в настоящий момент утратили для меня вообще какое-то сакральное значение. Так что если хочется праздника, я просто делаю это, не заглядывая в календарь.

Председатель Алтайской региональной общественной организации «Мать и дитя» Ольга Гога:

— Этот праздник для меня уже давно стал трагичным. У меня в этот день умерла моя любимая бабушка, которая воспитывала меня. Уже много лет я в этот день жгу только свечи и вытираю слезы. Это день памяти о ней. А праздник Единства уходит на второй план.

С точки зрения истории, мне ближе исторический факт и достоинство Минина и Пожарского вместе с российским народом об освобождении от польских захватчиков. Революция и после принесли много трагедий и человеческих жертв.

Директор зоопарка «Лесная сказка», депутат Сергей Писарев:

Сегодня у меня обычный рабочий день. Придут журналисты-экологи, будем разбираться, почему в в этом году на Алтае наблюдается так много птиц, не улетевших в теплые края. Звонки нам поступают со многих районов, пришлось приютить в зоопарке даже розового фламинго.

А ощущения, такие, какие ранее были от праздника 7 ноября — единого порыва, радости — исчезли. Новый праздник, объединяющий все народы России, пока принять не могу. Многие его игнорируют.

Поэт, член Союза писателей России Татьяна Тарковская:

К празднику отношусь без особых эмоций: как отрицательных так и положительных. Могу сказать, что поводом для каких-то искренних патриотических чувств он пока не стал, им хватает поводов и в другие дни. Наверное, нужно время, годы для укоренения этого дня в душе.

Пока это не более чем формальность. А вообще, все с чего-то начинается и постепенно прорастает в поколениях. Праздника особого не чувствую. Это же не Рождество Христово.

Актер, режиссер Владимир Золотарь:

— Праздник создан совершенно искусственно, беспочвенно. Нет в его основе какого-то мифа. А для того, чтоб праздник стал органичным для человеческого сознания, за ним должна стоять ясная, ставшая частью менталитета мифология.

Председатель правления АКОО «Школа реальной политики» Константин Емешин:

— Поскольку я помню детали рождения этого праздника, то конечно это искусственный проект.

Была необходимость нивелировать праздник 7 ноября, как день Октябрьской революции. Поскольку Октябрьская революция это был некий миф рожденный художественным фильмом, то в окружении Ельцина нашлись политтехнологи, которые предложили, что надо придумать другой праздник. Но поскольку вокруг этой даты просто не было значительных событий, а тоже были МИФЫ, то просто взяли за основу другой МИФ про каких-то поляков и объявили 4 ноября праздником.

А праздник или не праздник это уже технологии. Например в этом году взяли «День города», прилетели «Стрижи» и на фоне патриотического ажиотажа вдруг это стал ПРАЗДНИК.

Днем какого-то единства он не стал, поскольку этот день попытались перехватить русские националисты, то власть испугалась и стала микшировать этот праздник, чем запутала граждан окончательно.

Исследователь военной истории, коммунист Евгений Платунов:

— Это своеобразный фейк — просто даже по дате празднования. Я в свое время пытался в этом разобраться — сразу как официально учредили праздник.

25 октября 1612 (4 ноября н.с.) считается, что «русские войска вошли в Кремль». Но до сих пор дается и следующий день.

В разных изданиях (в том числе прошлогодних) пишут и про 26 октября, и про 27 октября — как день входа в Кремль русских отрядов.

А по календарю 4 ноября — это 25 октября в XVII веке (разница тогда была 10 дней). То есть, в 1841 году автор «Истории России в рассказах для детей» («Ишимова Александра Осиповна (Иосифовна) (1805/1881) — русская писательница, переводчица, работавшая в области детской литературы») считала, что мы должны были праздновать День народного единства вообще 1 ноября по новому стилю.

Вот еще цитата про 22 октября (1 ноября н.с.) — издания 1913 года: «Москва была окружена, и послѣ упорнаго сопротивленія измученные голодомъ поляки сдались. Это произошло 22 октября 1612 года. Русскіе люди могли вздохнуть съ чувствомъ радости и облегченія».

Большевики-сталинцы Базилевич и Панкратова, авторы учебника «История СССР: Для 8 класса» (1952), получается, что, наоборот, «приблизили» тот день к 7 ноября: «26 октября 1612 г. поляки сдались» (См. на стр. 176).

«Занимавший Москву польский отряд остался без помощи и продовольствия; поляки стали терпеть голод. 26 октября 1612 г. поляки сдались. Москва была освобождена» — это цитата из того же учебника 40-х годов.

А если углубиться до 1939 года, то день сместится вообще на 6 ноября н.с.: «…был составлен и подписан Пожарским и Струоем договор о сдаче, и 27 октября 1612 г. были открыты перед победителями ворота Кремля.» (Антон Иванович Козаченко «Разгром польской интервенции в начале XVII века», Госполитиздат, 1939).

В 1869 году настаивали аргументированно на дне 26 октября.

Кстати, по сегодняшнему празднику можно вспомнить такую подробность про легендарного Ивана Сусанина. В XIX веке, с учетом особой «любви» между русскими и поляками, даже жалованную грамоту царя Михаила Федоровича снабдили вступлением со словами «…замученного Поляками». Хотя сам царь писал в XVII веке не про поляков, а про «Литовских людей».

Бесспорно, что в тот воскресный день 25 октября 1612 «встретились» две иконы — Казанская и Владимирская. Считать ли «встречу» двух православных икон «Днем народного единства» в многоконфессиональной стране — это, наверное, более чем спорно.