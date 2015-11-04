Лондон, 4 ноября, 2015, 04:56 — ИА Регнум. В городе Бракнелл, расположенном в 50 километрах от британской столицы, в ночь на 4 ноября прогремело несколько взрывов, сообщает портал «Get Reading».

scoopnest.com Взрывы в пригороде Лондона

За серией взрывов последовал крупный пожар. Как уточняется, инцидент произошёл на территории района где располагаются склады и офисы.

По сообщениям СМИ, в результате пожара оказалось прервано железнодорожное сообщение между Бракнеллом и Ридингом. Поступают данные о получасовых задержках поездов.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.