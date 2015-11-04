Петропавловск-Камчатский, 4 ноября, 2015, 04:43 — ИА Регнум. На Камчатке в полдень по местному времени (03.00 МСК) началось массовое празднование Дня народного Единства. Самые масштабные мероприятия проходят на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском. Здесь собралось более тысячи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дмитрий Загорский ИА REGNUM День народного единства на Камчатке

Со словами поздравлений с трибуны выступили представители власти и общественных организаций. Национальные коллективы поздравили жителей Камчатки на разных языках мира — на украинском, белорусском, азербайджанском и других. После этого начался праздничный концерт.

На главной площади города в День народного единства собрались представители разного поколения — от мала до велика. Жители Камчатки встречают праздник эмоционально и патриотично, отмечая, что День народного единства имеет большое значение для всей России.

«Мы должны быть едины. Мы все должны быть вместе. Сейчас нам это очень нужно, так как слишком много врагову страны — они должны видеть нашу силу», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пенсионер Андрей Викторович Агропов.

«Я пришла на праздник, потому что у меня здесь сегодня будет много друзей. Сама я с Украины, муж моей сестры из Азербайджана. Но мы едины, как и все люди проживающие в нашей стране. Нам нравится жить в России! Нас много, мы разные. И это хорошо», — сказала студентка Оксана Демчук.

В центре Петропавловска-Камчатского сегодня состоится и национальный корякский праздник «Хололо». Мероприятие обещает стать грандиозным. Представители коренных народов Камчатки отблагодарят природу за хорошую рыбалку и урожай.

Как отметил председатель Камчатской региональной общественной организации «Содружество» Виталий Кибалов, в последние годы жители многонациональной страны стали еще ближе к другу другу.

«Этому способствует государственная политика, которая предусматривает не только моральную, но и материальную поддержку. За последние годы нам удалось провести множество мероприятий, мы посещаем не только отдаленные районы Камчатки, но выезжаем и за пределы региона. Налаживаем связи везде. Так и объединяемся. У нас даже появился такой термина как «Российская нация», ведь наша сила, сила нашей страны — в ее национальном многообразии», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Вечером в центре Петропавловска-Камчатского состоится фестиваль национальных объединений. Выступят творческие коллективы, которые покажут народное творчество разных стран мира.

«Жителей всей России и Камчатки в частности объединяет принадлежность к Великому Отечеству с богатой и славной историей, которая убедительно свидетельствует: только сообща россияне добивались успеха в самых непростых испытаниях. Сегодня нам, как никогда, необходимы солидарность и сплоченность общества, чтобы решить важнейшие задачи, которые стоят перед каждым российским гражданином. Вместе мы несем ответственность за судьбу Родины, ее социально-экономический рост, благополучие наших детей», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель парламента Камчатки Валерий Раенко.