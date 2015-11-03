Москва, 4 ноября, 2015, 02:59 — ИА Регнум. Российская авиакомпания Red Wings прекратит полёты над Синайским полуостровом в связи с крушением авиалайнера A-321. Об этом сообщил газете «Известия» исполнительный директор компании Сергей Савостин.

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По его словам, соответствующий приказ был подписал 3 ноября. Савостин отметил, что Red Wings вводит и другие меры по усилению безопасности полётов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, куда компания совершает в общей около пяти рейсов ежедневно.

Напомним, что ещё с 1 ноября российские авиаперевозчики начали отказывать от полётов над севером Синая. Полёты над полуостровом приостановили такие компании, как Emirates, Air France, Lufthansa и другие. Данные меры в руководстве компания объяснили тем, что причины катастрофы A-321 в Египте пока не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова спустя 23 минуты после взлета.

На борту самолета находилось 224 человека, все они погибли. Причина крушения на данный момент не установлена.

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