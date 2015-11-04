Москва, 4 ноября, 2015, 03:01 — ИА Регнум. В работе Форума «Сообщество» принимает участие гражданский активист Денис Калугин. Главная задача его гражданской активности — обеспечение финансовой грамотности и финансовой безопасности жителей России. По статистике, которую приводит Денис Калугин, задолженность россиян по кредитам на данный момент почти достигла триллиона рублей. Денис Калугин организовал практику консультаций заемщиков, систему агитационных и методических материалов, готовит изменения в законодательную базу для защиты прав граждан, проводит вебинары, семинары, круглые столы, помогает в ведении переговоров с коллекторами. За время реализации проекта «Россия без долгов» адресную помощь получили более 2300 человек.

prosvetitelstvo.ru Денис Калугин — гражданский активист

«Мой проект родился год назад, и родился совершенно стихийно. Это случилось 15 сентября, когда у меня на переговорах украли портфель. В портфеле находился паспорт. Я обратился в полицию, там мне выписали справку, и через неделю я получил новый паспорт, — рассказал Денис Калугин корреспонденту ИА REGNUM. — А через месяц ко мне домой заявились два крепких молодых человека с исполнительным листом, и я понял, что на мой старый паспорт оформлен кредит, причем не один, а несколько. По десять тысяч, но сумма в итоге получилась больше ста тысяч. Итог — около 30, пиковое значение — 38 звонков в день от коллекторов, с напоминаниями и угрозами, и два визита. Я пошел к ним, с видеокамерой, начал разбираться. Оказалось, что микрофинансовая организация, которая оформляла кредит, даже не удосужилась проверить документы. У них были неверные персональные данные. После этого кредиторы разыскали меня, и начали терзать меня и мою семью. Психологическое давление было очень сильное, но в ситуации удалось разобраться».

«Катализатором послужила другая история. 30 декабря 2014 я купил ребенку в подарок телефон. И оформил сим-карту у официального оператора. Через неделю ребенку позвонили коллекторы, и в жесткой форме потребовали вернуть деньги, — продолжил Денис Калугин. — То есть когда-то эта сим-карта принадлежала заемщику. Она блокируется, некоторое время лежит в так называемом «отстойнике», а потом снова поступает в оборот. Таких случаев — сотни, и даже тысячи, и в них страдают абсолютно невинные люди. И после этого я начал процесс очищения себя от ненужных кредитов, навязанных мне или оформленных на мой утерянный паспорт. Эта работа превратилась в десяток методических инструкций — как вести себя с коллекторами, что делать, если у тебя украли паспорт, как смотреть на банковскую рекламу, как читать кредитный договор. И эти инструкция я начал распространять через ФБ. Люди заинтересовались, их стали рассылать друг другу. Потом поступили первые заявки — «помогите мне, у меня такая ситуация», «помогите мне еще раз». И сейчас у нас проходит от 50 до 80 заявок в неделю. Финансовая грамотность населения крайне низкая.»

«У нас начинают вчитываться в кредитный договор только в момент клинической смерти — когда начинаются просрочки, вам начинают звонить, ваше дело передают коллектору, — подчеркнул гражданский активист. — Но у Вас в договоре прописаны обязательства, это естественно. При этом мы не работаем с примерно двадцатью процентами заемщиков, которые нам звонят. Потому то они не хотят платить, «прощают всем, кому должны». А высокая процентная ставка банка сохраняется еще и потому, что банк закладывает в нее свои риски невозврата средств от непорядочных заемщиков. Платить по договорам надо, но бывают, конечно, сложные ситуации. И в этих ситуациях надо знать, что существует возможность реструктуризации долга, есть кредитные каникулы. Наша задача — организовать диалог между заемщиком и банком, чтоб они начали общаться. В большинстве случаев заемщик пугается и закрывается, а на самом деле нужно делать совершенно наоборот. Например, в некоторых случаях нужны подтверждающие справки с места работы.»

По словам Дениса Калугина, оказание подобных консультаций — это чисто общественная деятельность.

«Мы не берем денег ни за какие консультации. Я считаю, что такая деятельность — оказание помощи в разрешении человеческих проблем и сложностей — должно быть безвозмездной. Мы пытаемся все это вывести на иной уровень, назвав это «финансовой грамотностью» или «информационной безопасностью». Мы рассказываем, что такое «кредитная история», как она формируется, как оформляется кредит. Наша информация распространяется по социальным сетям. Сейчас мы заканчиваем работу над нашим сайтом, в чем нам очень помогает проект ОП РФ «Перспектива». Плюс — мы снимаем обучающие ролики и распространяем их через социальные сети и видеохостинги. В них все, что имеет отношение к кредитам, банкротству, все, что имеет непосредственное отношение к субъекту финансового рынка.» — подчеркнул Денис Калугин.

Напомним, В Москве работает итоговый форум «Сообщество». Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова, форум служит площадкой для взаимодействия общества, бизнеса и власти. Главная задача проводимого мероприятия заключается в сборе конструктивных предложений по развитию некоммерческого сектора, которые войдут в ежегодный Доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества России.