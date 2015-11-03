Манчестер, Великобритания, 4 ноября, 2015, 01:15 — ИА Регнум.



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ЦСКА проиграл, хотя могло быть и по-другому.

В первом тайме невольно вспоминалась игра «Зенита» и «Мордовии» в чемпионате России: полное территориальное преимущество хозяев, активный скоростной прессинг, несколько «подходов», пара опасных моментов, но голов нет. Второй тайм начался ещё более энергичными атаками хозяев. Моменты стали возникать чаще, да и были они намного опаснее, но счёт оставался нулевым. Леонид Слуцкий выпустил на замену Думбию, и игра армейцев в атаке приобрела намёк на остроту. В таких матчах один момент может решить всё. И вот минут за десять до конца основного времени ЦСКА сотворил кинжальную контратаку, Думбия вышел на стопроцентно голевую позицию, но не смог пробить мимо длиннющей руки вратаря Манчестера Де Хеа. Мяч снова попал прямо в ноги Дуибия, но тут уже защитники кинулись ему в ноги, и удар рикошетом прошёл в сантиметрах от угла ворот. И в следующей же атаке Манчестера, после быстрых переводов во фланг и в центр, капитан мантунианцев Уэйн Руни головой переправил мяч в верхний угол ворот Игоря Акинфеева. Это была развязка. Чудеса для ЦСКА остались в чемпионате России. «Манчестер Юнайтед» победил 1:0.

Соперники по группе тоже сыграли результативно, ПСВ дома победил «Вольфсбург» со счётом 2:0.

Положение в группе оставляет для ЦСКА шансы и на Лигу Европы, и даже на Лигу Чемпионов. Но теперь играть придётся «на все», как и остальным командам в группе.

«Манчестер Юнайтед» — 7 очков, ПСВ — 6, «Вольфсбург» — 6, ЦСКА — 4 очка.

Завтра, 4 ноября, «Зенит» в Лионе сыграет свой четвёртый матч. «Зенит» может и проиграть, всё равно пока он останется лидером группы.