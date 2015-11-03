Ижевск, 3 ноября, 2015, 23:28 — ИА Регнум. Показатель инфляции в Удмуртии с начала года достиг 10,4%. Только в течение октября индекс потребительских цен на все товары и платные услуги в республике возрос на 0,6%, сообщили ИА REGNUM в региональном органе Федеральной службы государственной статистики.

nashgorod.ru Инфляция.

По данным Удмуртстата, максимальный рост цен в октябре текущего года наблюдается в группе непродовольственных товаров — 1,2%, также значительно выросли цены в группе бытовых услуг — на 1,1%. В группе алкогольных напитков в октябре наблюдается дефляция в размере 0,1%. Продовольственные товары в течение месяца подорожали на 0,6%.

С начала года лидирующий темп роста цен отмечен также в группе непродовольственных товаров — 12,2%. Уровень продовольственной инфляции за 10 месяцев достиг 10,3%.

В течение месяца наиболее значительно в Удмуртии подорожали свежие огурцы и помидоры — на 123% и 63% соответственно. Бананы подорожали на 22%. Кроме того, значительно увеличилась стоимость куриных яиц при расчете за десяток — на 19%.

Ряд продовольственных товаров подорожали на 2−5%: подсолнечное и оливковое масло, овощи натуральные консервированные маринованные, томатные консервы, шоколад, кексы, мед пчелиный натуральный, кофе натуральный в зернах и молотый, пшеничная мука, крупа манная, белокочанная капуста, репчатый лук, овощи замороженные, апельсины, сухофрукты.

В группе непродовольственных товаров максимально подорожала мужская зимняя обувь с верхом из натуральной кожи — на 9%.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств продолжается рост цен на отечественную продукцию. В частности, на 1−2,8% вновь подорожали ртутный термометр, валокордин, анальгин отечественный, а также йод.

В группе бытовых услуг наиболее значительно подорожала химчистка мужского костюма — на 10%, более чем на 2% выросла стоимость мужской и женской стрижки. Более чем на 1% подорожали установка пластиковых окон и рытье могилы ручным способом.

В сфере транспортных услуг на 9% увеличилась цена проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования при расчете на 100 км пути.

В области жилищно-коммунальных услуг в течение месяца подорожало только проживание в студенческом общежитии на 2,99%.

Среди образовательных услуг, предоставляемых в Удмуртии, в октябре на 5% подорожали курсы иностранного языка при расчете за академический час.

В области медицинских услуг более чем на 4% увеличилась стоимость удаления зуба под местным обезболиванием и прививка животного. На 2% подорожал сеанс массажа и занятия в группах общей физической подготовки, на 1% — лечение кариеса и клинический осмотр животного.

Кроме того, более чем на 9% увеличилась цена билета в театр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам заместителя главы Минфина РФ Максима Орешкина, в ведомстве ожидают ноябрьскую инфляцию на уровне 0,7%.

В то же время заместитель главы Минэкономразвития Евгений Елин отметил, что по прогнозам инфляция в годовом выражении составит в 2015 году 15,4%. «Мы ожидаем снижение инвестиций в основной капитал почти на 10%, инфляция приведет к сокращению реальной заработной платы на 8,1%, и мы получим снижение реальных доходов по итогам года на 4%. В сочетании со сжатием потребительского кредитования и переходом домашних хозяйств на сберегательную модель поведения мы ожидаем снижения оборота розничной торговли на 8,5%», — сообщил Елин.