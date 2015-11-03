Осло, 3 ноября, 2015, 22:23 — ИА Регнум. Чистый доход Норвегии от доли в шельфовых нефтегазовых месторождениях за девять месяцев оказался на 13% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за оставшиеся три месяца не произойдет существенных изменений, то выручка по итогам 2015 года может оказаться меньше показателей 2009 года. Об этом сегодня, 3 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на данные государственной нефтяной компании Petoro.

statoil.com Буровые вышки на норвежском шельфе

Падение доходов стало результатом обвала цен на нефть, даже несмотря на то, что за последние три квартала добыча была увеличена на 10%.

«Доход будет существенно ниже, чем в прошлом году», — отмечает руководитель Petoro Грете Моен. Более конкретных прогнозов компания пока дать не может.

Убыточность добычи нефти, по словам Грете Моен, можно несколько компенсировать за счет уже запасенного газа, цена на который в этом году была хорошей. Сама же компания в третьем квартале увеличила добычу газа на 45% по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам нынешнего года «газовые» доходы Норвегии впервые превысили «нефтяные». Стоимость поставленных за рубеж объемов газа составила 232 млрд норвежских крон (25.2 млрд евро), в то время как экспорт нефти стоил 216 млрд (23.4 млрд евро).

Падение цен на нефть привело к тому, что бюджет на 2016 год правительство вынуждено было сверстать с учетом средств фонда национального благосостояния, в котором в течение многих лет аккумулируются доходы нефтегазовой промышленности. Его объем составляет $860 млрд.

Согласно проекту, ожидается, что поступления от добычи углеводородов составят 218 млрд крон, большая часть которых — 55% — это налоги, 38% — прямые доходы от продажи углеводородов, остальное — дивиденды Statoil.