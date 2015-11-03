Санкт-Петербург, 3 ноября, 2015, 21:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге родственники погибших в авиакатастрофе А-321 на Синайском полуострове в Египте опознали 19 тел. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

rustoria.ru Генетическая экспертиза

Во время брифинга оперативного межведомственного штаба Алабин сообщил, что родственники опознали 12 тел погибших в авиакатастрофе А-321, процедура опознания продолжается. Однако позднее вице-губернатор уточнил, что всего на сегодняшний день опознано 19 тел жертв катастрофы. Он добавил, что большая часть материалов направлена в Федеральный центре генетической экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Египте произошла крупнейшая авиакатастрофа за всю историю российской и советской авиации. Пассажирский лайнер А-321 авиакомпании «Когалымавиа» разбился в центральной части Синайского полуострова спустя 23 минуты с начала полета. На его борту находились 224 человека. Все они погибли.

Египетские судмедэксперты, осматривавшие тела погибших сообщают, что характер повреждений указывает на то, что, скорее всего, в самолёте произошел взрыв перед тем, как он разбился о землю.