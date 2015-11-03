Ставрополь, 3 ноября, 2015, 21:15 — ИА Регнум.



alertacutremur.ro Прибор фиксирующий землетрясения.

МЧС пока не располагает данными о возможных последствиях землетрясения, произошедшего в Ставрополе и близлежащих территориях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

При этом, в МЧС подтвердили, что в Ставрополе и ближайших населенных пунктах ощущались толчки. Однако пока ничего не известно об их происхождении. Нет данных также об эпицентре и силе события.

Напомним, примерно в 20:50 в Ставропольском крае произошло ощутимое землетрясение. Толчки чувствовались в центральной части города, в Юго-западном и Северо-западном районах Ставрополя. Жители ближайшего города Михайловска также ощутили вибрацию.

Особенно заметными были толчки на верхних этажах многоэтажных домов. Однако жители первых этажей тоже подтверждают, что землетрясение было достаточно ощутимым: качались люстры, мебель. При этом некоторые очевидцы утверждают, что одновременно с толчками был слышен заметный гул.