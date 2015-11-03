Махачкала, 3 ноября, 2015, 20:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что цель России в Сирии — это борьба с терроризмом. Об этом российский президент заявил сегодня, 3 ноября, общаясь с представителями научных, культурных, религиозных и общественных организаций Дагестана.

kremlin.ru Во время осмотра выставки «Дербент, Дагестан, Россия» в Государственном историческом музее

Путин в очередной раз напомнил, что в Сирии Россия преследует только одну цель — борьбу с терроризмом на дальних рубежах. При этом любые попытки запугать Россию — занятие бесперспективное.

«По поводу того, что нас кто-то может запугать, я с вами полностью согласен — российский народ в целом, а Дагестан тем более, запугать вообще никогда никому не удавалось, и это абсолютно покушение с негодными средствами, как юристы говорят, — бесперспективное занятие. А наша цель, действительно, и в Сирии, и где бы то ни было — борьба с терроризмом прежде всего», — заявил российский лидер.

Путин посетил выставку в Историческом музеев Москве, посвященную Дербенту — одному из старейших городов России, история которого насчитывает 2000 лет. Глава государства пообщался с гражданами во время осмотра выставки, посвященной истории Дербента.