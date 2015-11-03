Москва, 3 ноября, 2015, 20:33 — ИА Регнум. Российский рубль в течение сегодняшнего дня, 3 ноября, укреплялся относительно доллара США и евро. Об этом свидетельствует данные торгов на Московской межбанковский валютной бирже (ММВБ).

automationworld.com Добыча нефти

По состоянию на 20:20 мск доллар США впервые с августа 2015 года опустился ниже 63 рублей и достиг отметки в 62,89 рубля за доллар. Евро пробил отметку в 69 рублей и зафиксировался на уровне 68,86 рублей за евро.

Эксперты отмечают, что укрепление рубля в первую очередь связано с небольшим ростом цен на нефть. Сегодня на лондонской товарной бирже ICEбаррель североморский смеси Brent поднялся в цене до $49,85 за баррель. Цена на российскую нефть марки Urals достигала отметки $46,8 за баррель.

Биржевые аналитики считают, что рост цен на нефть подстегнули опасения снижения объемов добычи черного золота в Ливии. Сегодня ливийская государственная нефтедобывающая компания National Oil Corp. объявила о форс-мажоре при поставках черного золота через порт Зуетина. Также вызывает опасение забастовка профсоюзов работников нефтяной промышленности в Бразилии.

Стоит отметить, что сегодня укреплялись валюты почти всех развивающихся стран. Эксперты предупреждают, что этот рост неустойчивый, и как только цены на нефть пойдут вниз, валюты развивающихся стран вновь ослабнут.