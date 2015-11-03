Москва, 3 ноября, 2015, 19:47 — ИА Регнум. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что сирийская оппозиция передала российской стороне координаты 24 объектов террористов. Об это представитель Генштаба заявил сегодня, 3 ноября, в эфире «Первого канала»

syria.mil.ru Координаты объекта террористов

Картаполов рассказал, что за сегодняшний день ВКС РФ совершили 12 боевых вылетов и нанесли удары по 24 объектам террористов на территории Сирии. Все координаты этих объектов были получены российской стороной от представителей сирийской оппозиции.

Авиаудары наносились по объектам террористов в районе Тадмора, Дейр-эз-Зора, Итрия и восточнее Алеппо. Применялись боеприпасы повышенной мощности и высокоточные авиабомбы КАБ-500.

Напомним, российская сторона весь период сирийского конфликта, который начался в 2011 году, контактировала с представителями сирийской оппозиции, которые ведут борьбу против центрального правительства. Москва несколько раз пыталась усадить стороны за стол переговоров, и им даже удавалось найти общий язык, но переговоры каждый раз срывались, когда речь заходила о судьбе нынешнего законного сирийского президента Башара Асада.