Ижевск, 3 ноября, 2015, 19:39 — ИА Регнум. В Ижевске открыли памятник одному из основателей города графу Петру Шувалову. В церемонии открытия принял участие глава Удмуртии Александр Соловьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

www.udmurt.ru Памятник Петру Шувалову в Ижевске. Церемония открытия

Памятник создавался заводом «Ижсталь» на собственные средства. Высота монумента — 2,5 метра. Автор — московский скульптор Наталья Муромская, выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, которая является создатель многих композиций, представленных в России и за рубежом.

Статуя и таблички отлиты мастерами Каслинского завода архитектурно-художественного литья. Основание отлито специалистами «Ижстали». Оба предприятия входят в группу компаний «Мечел».

Глава Удмуртии Александр Соловьев отметил, что именно Шувалов заложил здесь железоделательный завод, с чего и началась история столицы республики. «И не построй граф Шувалов два с половиной века назад больших заводов на берегах Ижа и Вотки — Удмуртия, возможно, не была бы такой, какой она стала. Спасибо коллективу «Ижстали» за инициативу, за прекрасный памятник. Это отличный подарок горожанам накануне праздников», — считает руководитель региона.

Справка: Петр Шувалов (1710—1762) — государственный и военный деятель. Фактический руководитель правительства при Елизавете Петровне, в возведении которой на престол он принял активное участие. В 1754 году он отменил внутренние таможенные пошлины. Также принял участие в создании Дворянского и Купеческого банков и Генеральном межевании земель. Занимался реорганизацией армии и ее управления накануне Семилетней войны, которая продолжалась с 1756 по 1763 год. В частности, под его руководством разрабатывались артиллерийские орудия — «шуваловские гаубицы и единороги». Построил несколько оружейных заводов, в числе которых заводы в Ижевске и Воткинске. Выдвинул проект создания первой военнной академии в России и представил докладную записку «О военной науке», в которой обобщил передовые для своего времени принципы военной теории.