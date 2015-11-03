Тбилиси, 3 ноября, 2015, 19:31 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд 3 ноября объявил решение по иску бизнесмена Кибара Халваши и ООО «Панорама» против владельцев телекомпании «Рустави-2».

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Судья Тамаз Уртмелидзе объявил резолютивную часть решения суда, согласно которой частично удовлетворил требования истца и восстановил его право собственности на телекомпанию «Рустави-2».

Истец (Халваши) заявлял, что на основании фиктивного договора купли-продажи его вынудили продать телекомпанию третьим лицам, а указанные в договоре суммы были намного ниже рыночной стоимости отчужденных долей. Но и эти деньги Халваши, по его словам, не получил. Кроме того, истец требовал признания его автором лого телекомпании «Рустави-2» и передач «Дворец Боярда», «Последний герой» и «Джеобар», компенсации доходов от этих передач в размере $500 тысяч и возмещения неполученной прибыли, которая, по оценке адвокатов Халваши, превышает 18 млн лари.

«Суд частично разделил аргументацию истцов о противозаконном и аморальном характере спорных договоров и принуждении. Соответственно, суд признал спорные договоры об отчуждении долей телекомпании недействительными и вернул 60% долей телекомпании «Рустави-2» Кибару Халваши и 40% — принадлежащей Халваши компании ООО «Панорама». Таким образом, бизнесмен фактически объявлен 100% владельцем этой телекомпании. В то же время требования о восстановлении авторских прав и возмещении ущерба суд счел необоснованными и не удовлетворил.

По информации Тбилисского городского суда, решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 14 дней после получения его сторонами.

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Адвокаты телекомпании уже заявили, что обязательно обжалуют решение суда, а судью назвали исполнителем воли Бидзины Иванишвили, который, по их мнению, установил в Грузии диктатуру евразийского типа.

Обжаловать решение намерены и адвокаты Халваши, в той его части, где суд не удовлетворил требования восстановления авторских прав и возмещения ущерба.

На решение суда моментально откликнулся гендиректор телекомпании Ника Гварамия, который обвинил судью в несправедливости.

«Уртмелидзе стал именем прилагательным, обозначением всего несправедливого, отрицания матери, всего плохого», — заявил Гварамия в эфире руководимой им телекомпании.

Гендиректор подчеркнул, что для телекомпании решение суда ничего не значит, Халваши управлять телекомпанией и ее имуществом не сможет, и исходя из принятого днем раньше решения Конституционного суда приговор ничего для «Рустави-2» не изменит.

«У этого решения — нулевое правовое содержание и нулевой результат. Это будет использовано против правительства», — пригрозил Гварамия.

Он выразил надежду, что апелляционный суд не повторит ошибку суда первой инстанции и не вынесет несправедливого решения.

Ранее Конституционный суд приостановил действие той статьи Гражданского процессуального кодекса Грузии, на основании которой могло произойти немедленное исполнение решения суда первой инстанции по делу «Рустави-2». На рассмотрение конституционного иска адвокатов телекомпании у Конституционного суда есть солидный срок — целых 9 месяцев.