Москва, 3 ноября, 2015, 19:37 — ИА Регнум. 4 ноября в кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные мероприятия в честь Дня народного единства. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, в кинотеатрах Департамента культуры — «Космос», «Звезда», «Факел», «Сатурн», «Спутник» и других в 12:00 состоится показ нового фильма Владимира Хотиненко «Наследники», посвященного Сергию Радонежскому. В «Иллюзионе» в 12 часов пройдёт праздничный концерт, после которого вниманию зрителей будет представлен фильм из коллекции Госфильмфонда России «Минин и Пожарский» 1939 года.

Фрагмент плаката фильма «Минин и Пожарский» 1939 года

В кинотеатре «Иллюзион» для москвичей и гостей столицы выступит Сергей Комаров — лауреат московской «Романсиады без границ» и международного конкурса исполнителей старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой. В его исполнении прозвучат популярные русские песни и романсы. После состоится фуршет и показ исторического художественного фильма «Минин и Пожарский» режиссёров Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера.

Лента рассказывает о событиях начала XVII века, когда русская земля находилась под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси. Освободительное движение возглавили нижегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский. Фильм вышел на экраны 3 ноября 1939 года, и в 1941 году был удостоен Сталинской премии I степени.

«Наследники» — это юбилейный, 25-й фильм в карьере режиссера Владимира Хотиненко, создателя знаменитых кинолент «Поп» 2009 года, «72 метра» 2003, четырёхсерийной экранизации романа Достоевского «Бесы» в 2014 году. В День народного единства бесплатные показы «Наследников» пройдут по всей Москве.

Действие картины разворачивается в студии ток-шоу, где приглашённые гости во главе с ведущим обсуждают фигуру и наследие преподобного Сергия Радонежского. Герои размышляют об устройстве церкви и государства, о насущных проблемах и о собственной жизни. Постепенно встаёт вопрос: «Могут ли они, да и все мы, называться наследниками великого прошлого…».

Съемки фильма «Наследники» начались в сентябре 2014 года. Изначально проект назывался «Преподобный Сергий Радонежский», однако позже было принято решение изменить название. Как объяснял этот факт сам режиссёр, фильм получился больше о нас самих: размышляя о житии Преподобного, осмысляя его значение сегодня, мы невольно видим нашу жизнь, наши ошибки и проблемы современной России.