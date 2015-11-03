Москва, 3 ноября, 2015, 19:26 — ИА Регнум. В Музее современной истории России закончился первый этап реставрационных работ, заявил на церемонии открытия акции «Ночь искусств» 3 ноября министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, в 2016 году будет расширена экспозиционная часть музея, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кибовский

«Сегодня открывается после первого этапа реставрации здание Музея современной истории России. Делались не только фасады, но и фундамент, кровля, двери. В следующем году перейдем к внутренней части, будем расширять экспозиционную часть», — сообщил Мединский.

В свою очередь, руководитель департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что работы по реставрации исторических фасадов и ограды началась в мае, а реставрация львов на воротах главного здания в июле 2015 года. Кроме того, руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что все реставрационные работы в музее закончат к 2020 году.

Напомним, Музей современной истории России расположен в центре столицы в здании-памятнике архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. Главный дом был возведен в 1777—1780 годах знаменитым архитектором М.Ф. Казаковым для генерала А.М. Хераскова. В 1806—1811 годах архитектор А.А. Менелас пристроил крылья здания, а после пожара 1812 года здание восттановил архитектор Д.Жилярди.