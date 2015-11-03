В 2016 году часть экспозиции музея современной истории России расширят
Москва, 3 ноября, 2015, 19:26 — ИА Регнум. В Музее современной истории России закончился первый этап реставрационных работ, заявил на церемонии открытия акции «Ночь искусств» 3 ноября министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, в 2016 году будет расширена экспозиционная часть музея, сообщил корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня открывается после первого этапа реставрации здание Музея современной истории России. Делались не только фасады, но и фундамент, кровля, двери. В следующем году перейдем к внутренней части, будем расширять экспозиционную часть», — сообщил Мединский.
В свою очередь, руководитель департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что работы по реставрации исторических фасадов и ограды началась в мае, а реставрация львов на воротах главного здания в июле 2015 года. Кроме того, руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что все реставрационные работы в музее закончат к 2020 году.
Напомним, Музей современной истории России расположен в центре столицы в здании-памятнике архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. Главный дом был возведен в 1777—1780 годах знаменитым архитектором М.Ф. Казаковым для генерала А.М. Хераскова. В 1806—1811 годах архитектор А.А. Менелас пристроил крылья здания, а после пожара 1812 года здание восттановил архитектор Д.Жилярди.