Калининград, 3 ноября, 2015, 18:11 — ИА Регнум. Спортсменка из г. Светлого Калининградской области Антонина Лазукова выиграла два золота чемпионата и первенства России по бодибилдингу. Масштабные отечественные соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу проводились в Северной столице.

gov39.ru Антонина Лазукова (в центре), выигравшая две золотые медали первенства России

В Петербургском спортивно-концертном комплексе выступили более 650 атлетов из 59 регионов России, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калининградской области.

Наилучший результат в составе сборной Калининградской области продемонстрировала представительница региональной детско-юношеской спортивной школы по бодибилдингу и фитнесу Антонина Лазукова. Подопечная Александра Тимошенко и Екатерины Беляковой в категории «бодифитнес» выиграла и первенство, и чемпионат.

В юниорском первенстве калининградке противостояли 13 сверстниц, а на второй день уже дюжина взрослых соперниц. Двукратная чемпионка Европы подтвердила свой высокий статус и потенциал, вновь завоевав право представлять свою страну на международной арене.

Уже в середине ноября спортсменка Лазукова примет участие в мировом женском чемпионате, который пройдёт в Будапеште.