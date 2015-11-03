Ереван, 3 ноября, 2015, 16:53 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в связи с аварией направлявшегося из Москвы в Ереван автобуса на автотрассе «Дон» в Тульской области направил соболезнование и дал ряд поручений компетентным органам. В соболезновании президента, в частности, говорится:

Попавший в ДТП автобус. МЧС России по Тульской области

«Дорогие соотечественники, с глубокой болью узнал об аварии направлявшегося из Москвы в Ереван автобуса в Тульской области и непоправимых последствиях. В эту ночь понес большую утрату весь наш народ, каждый из нас. В этот тяжелый момент выражаю мои соболезнования и сочувствие семьям, родным и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления».

По сообщению пресс-службы президента Армении, в связи с аварией направлявшегося из Москвы в Ереван автобуса Саргсян поручил компетентным правоохранительным органам в рамках своей компетенции незамедлительно инициировать необходимые правовые процедуры для выяснения касающихся аварии обстоятельств, обеспечив сотрудничество с соответствующими органами Российской Федерации.

Серж Саргсян также поручил компетентным органам в короткий срок на основании изучения причин аварии и более широких и комплексных изучений представить программу существенного повышения степени безопасности межгосударственных автобусных перевозок с территории Республики Армения.

Правительству Республики Армения и посольству Республики Армения в Российской Федерации поручено предпринять меры с целью оказания необходимой помощи родным погибших и пострадавшим, а также организации медицинской помощи в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 02:10 3 ноября на 221-м километре автодороги М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области. В ДТП пострадали более 30 человек, восемь скончались. Семь человек находятся в реанимации. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность транспортного средства. Не исключается также, что водитель уснул за рулем.