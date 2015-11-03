Бишкек, 3 ноября, 2015, 16:37 — ИА Регнум. Многие киргизстанские бизнесмены планируют переместить свои предприятия на территорию соседнего Казахстана из-за роста ввоза казахстанских продуктов, возникшего после открытия таможенных границ в рамках вступления в ЕАЭС. Об этом заявил вице-президент Союза предпринимателей Киргизии Рустам Жунушов в ходе пресс-конференции сегодня, 3 октября.

Василий Дмитриевич Поленов. Старая мельница. 1880

По словам участников брифинга, власти Киргизии должны усилить контроль на границе и ввести тарифный учет ввозимых товаров, иначе местных производителей ожидает банкротство.

Рустам Жунушов отметил, что некоторые киргизстанские бизнесмены уже терпят убытки. «Им нечем выплачивать зарплату. По этой причине они вынуждены закрываться. К тому же у всех есть кредиты, которые нужно оплачивать. По этой причине мы просим правительство оказать поддержку отечественным производителям», — подчеркнул он.

В свою очередь председатель мукомольного комитета при Союзе предпринимателей Киргизии Батыр Торобаев призвал киргизстанцев проявить гражданскую сознательность и покупать киргизские продукты.

«В прошлом году у нас построили два крупных мукомольных завода и потратили на это большие деньги. А сейчас они на грани остановки. Наша мука ничуть не хуже казахской. Например, мы обязаны обогащать муку минералами, а в казахской муке их нет», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что 12 августа 2015 года произошло упразднение киргизско-казахстанской таможенной границы. С этого момента Киргизия стала полноценным и полноправным членом Евразийского экономического союза. Отметим, что ранее премьер-министр Киргизии Темир Сариев официально заявил, что республика не способна обеспечить потребности собственного населения в большинстве основных продуктов питания: в муке, в мясе, в растительном масле и в сахаре.