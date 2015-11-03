Чебоксары, 3 ноября, 2015, 16:10 — ИА Регнум. 4 ноября в Чувашии планируют провести воздушный крестный ход с чудотворной иконой Казанской Божией Матери. Святыню пронесут над несколькими районами и городами. Кроме того, традиционно крестный ход состоится в Чебоксарах, сообщили ИА REGNUM в Чувашской митрополии.

ИА REGNUM Чебоксары, 2013 год. Молебен после завершения крестного хода

В случае летной погоды вертолёт с иконой поднимется в воздух в Чебоксарах, откуда и начнётся воздушный крестный ход. Предполагается пролететь ряд городов — в частности, Новочебоксарск, Марпосад, Цивильск, Канаш. Также воздушный крестный ход охватит несколько районов. Святыня будет доставлена в Алатырь, где отслужат молебен. Помимо иконы, на борту можно будет увидеть огромное полотнище (хоругвь) с изображением Казанской иконы Божией Матери.

Отметим, что чудотворная икона Казанской Божией Матери хранится в Алатырском Свято-Троицком мужском монастыре. Она появилась четыре столетия назад рядом с родником. Чудотворные свойства иконы впервые проявились во время холеры: после крестного хода вокруг Алатыря в городе никто не заболел.

В Чебоксарах традиционно состоится крестный ход. Он начнется от Кафедрального собора Введения, затем верующие пройдут к храму Пресвятой Богородицы, по улицам Композиторов Воробьёвых и К. Маркса, выйдя к храму Рождества Христова. Затем состоится праздничный молебен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября православном календаре 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда ополченцы под руководством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери. В октябре 1612 года Москва была освобождена. После победы Пожарский на собственные деньги выстроил Казанский собор. Позже по указу царя Алексея Михайловича Романова было установлено празднование 4 ноября как дня благодарности Богородице за её помощь в освобождении России от поляков.