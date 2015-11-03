Калуга, 3 ноября, 2015, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, под председательством главы городского самоуправления города Калуги Александра Иванова состоялось очередное заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, на данном этапе индивидуальных собеседований каждый из пяти кандидатов на замещение должности городского головы имел возможность в течение 15 минут рассказать о себе, а также представить свою концепцию социально-экономического развития Калуги на ближайшие пять лет.

Члены комиссии задали кандидатам вопросы, уточняющие сведения, которые участники конкурса указали в предоставленной ими документации. С итоговым протоколом конкурсанты смогут ознакомиться 10 ноября.

Городская Дума назначит городского голову Калуги тайным голосованием из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 11 ноября 2015 года.