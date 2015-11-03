Калуга, 3 ноября, 2015, 15:42 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, депутат городского парламента Марина Ставиская приняла участие в приёмке отремонтированной улицы Лесная в калужском посёлке Мстихино.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, качество выполненных работ вызвало массу нареканий у жителей и депутата. По словам жителей, до ремонта улица была более чистой и благоустроенной. Строительный мусор, куски асфальта и бетона, строители оставили лежать на газонах, а качество нового асфальта вызывает вполне обоснованные сомнения.

«Ремонтные работы начались в июле и должны были завершиться к 1 сентября, — сказала Марина Ставиская. — За это время сменилось уже несколько подрядчиков, есть вопросы по качеству асфальта и по технологии его укладки: в очередной раз асфальт укладывали в лужи под дождём. Бордюрные камни установлены просто безобразно — они не забетонированы, а лишь слегка замазаны цементом, бордюры шатаются, жители уже извлекли несколько таких камней. Примыкание к тротуарам и швы также выполнены очень некачественно».

По мнению депутата, отдельной проблемой стали дренажные работы — после дождей и таяния снега, вода с улицы Лесной стекает на трассу и образует там наледи, из-за которых зачастую не могут подъехать школьные автобусы. Жители в ходе ремонта не раз указывали на необходимость проведения работ по водоотведению, но в итоге дренаж строители установили не там где нужно.

«Если организация выходит на аукцион и получает право на проведение ремонтных работ, её руководитель должен трезво оценивать свои возможности, — отметила Марина Ставиская. — Из-за чехарды подрядчиков, ремонтные работы затянулись и выполнены на крайне низком уровне, всё это подрывает авторитет городских властей в глазах жителей. Дорога не была принята и работы не будут оплачены до тех пор, пока подрядчик не устранит все нарушения».