Москва, 3 ноября, 2015, 15:32 — ИА Регнум. Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен добиться блокировки интернет-ресурсов, занимающихся распространением полисов ОСАГО, изготовленных не предприятиями ФГУП «ГОЗНАК». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября сообщили в пресс-службе РСА. Для борьбы с мошенниками предполагается проведение кампании по исключению из поисковой выдачи сайтов, где продают поддельные полисы ОСАГО. Кроме того, планируется и закрытие сомнительных сообществ в социальных сетях.

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Кроме того, для того, чтобы избежать повторного появления подобных сайтов, с правоохранительными органами будет проводиться совместная работа по поиску и привлечению к ответственностью владельцев этих ресурсов.

Ожидается, что в результате «чистки» будут блокироваться от 100 до 200 веб-сайтов и аккаунтов в соцсетях ежемесячно в течение полугода.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Игоря Юргенса, объем рынка поддельных бланков обязательной автогражданки оценивается примерно в 1 млн экземпляров, то есть на 100 проданных полисов ОСАГО приходится два поддельных.

В ряде случаев автомобилисты сознательно приобретают заведомо фальшивый полис, их доля остается относительно невысокой. «Как правило, в этом случае автомобилисты приобретают страховку за 1−2 тыс. рублей для того, чтобы сэкономить на ОСАГО. Например, это может казаться соблазнительным для тех, кто часто становится виновником ДТП и имеет повышающий коэффициент за аварийность», — уточнил он.