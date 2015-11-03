Ярославль, 3 ноября, 2015, 14:51 — ИА Регнум. «Дом жилой Градусова», который имеет статус памятника истории и культуры, стоит на одной из главных улиц Ярославля — на Московском проспекте. В настоящий момент здание находится в плачевном состоянии: более трех лет оно не функционирует, при этом, в августе 2015 года с него снята охрана. Как итог — вандалы вынесли из дома все, что могло быть продано: исторические чугунные ворота, калитку, перила, батареи… Входные двери выломаны.

76.ru Дом Градусова. Ярославль

Жилой особняк 1893 года постройки не является аварийным: фундамент и кирпичная кладка в порядке, крыша в хорошем состоянии, чердак сухой — нигде ничего не протекает. В залах сохранилась оригинальная лепнина. Пока целы и витиеватые чугунные козырьки над каждым из входов в здание. Однако, вероятно, все это богатство может исчезнуть в ближайшее время. Здание уже облюбовали местные бездомные. Исход таких историй, как правило, один — пожар и гибель строения.

Проблема в том, что прекрасное здание фактически осталось бесхозным. Мэрия включила его в прогнозный план приватизации, но на торги оно, по некоторым данным, так и не выставлено.

— Сейчас проведена работа, мы подключаем подрядные организации, которые ограничат доступ путем перекрытия оконных и дверных проемов. Рассматривается вопрос о возобновлении охраны данного объекта путем заключения муниципального контракта, — говорит Денис Пуговишников, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. — Охрана — удовольствие не из дешевых. Ее стоимость выросла в этом году в три раза. О ремонте же дома речи и вовсе не идет. Только проект реконструкции обойдется городскому бюджету более чем в 4 миллиона рублей.

В свою очередь, Ольга Мазанова, ярославский архитектор, уже направила Дмитрию Турбину, директору департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, письмо с просьбой принять срочные меры по обеспечению сохранности особняка, обязать собственника выполнить работы по консервации памятника, закрыть окна и двери, выставить охрану. Мазанова также просит найти и привлечь к ответственности виновных в разграблении памятника и мародеров, причинивших ему ущерб.

Ярославские градозащитники опасаются, что особняк Градусова повторит судьбу здания детской больницы на ул. Володарского. Больница, также являющаяся памятником культурного наследия, неоднократно горела и подвергалась набегам мародеров. В результате дом оказался частично разрушен и превратился в свалку бытовых отходов. Последние события, связанные с уничтожением памятника, произошли в июле: на глазах у изумленных жителей соседних домов рабочие срезали металлические решетки с окон законсервированного памятника. До этого были срезаны и увезены в неизвестном направлении решетки и батареи первого этажа. Надо ли удивляться, что у ярославцев крепнет уверенность в том, что памятник просто «сливают», то есть сознательно доводят до такого состояния, чтоб его уничтожить, а на освободившемся месте построить высотное жилое здание.

Не в этом ли причина халатного отношения и к «дому Градусова»? Может быть, кому-то выгодно, чтобы здание пришло в полнейшую негодность, и его приговорили под снос?