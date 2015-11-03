Париж, 3 ноября, 2015, 14:17 — ИА Регнум. Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев назначен на должность главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом ЕБРР сообщил на своей официальной странице в твиттере.

polit.ru Сергей Гуриев

«Мы рады сообщить, что Сергей Гуриев будет нашим следующим главным экономистом, начиная с осени 2016 г.», — говорится в сообщении.

Отметим, что Сергей Гуриев уже подтвердил «Русской службе новостей» своё назначение на пост главного экономиста ЕБРР.

Гуриев сказал: «Я подтверждаю это назначение, благодарен коллегам из ЕБРР, благодарен коллегам из Sciences Po (Парижский институт политических исследований), с которыми мы договорились об академическом отпуске».

Напомним, в середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Сергей Гуриев станет главным экономистом ЕБРР и первым гражданином РФ на этой должности.