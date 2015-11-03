Москва, 3 ноября, 2015, 13:54 — ИА Регнум. В Сирии 3 ноября российская боевая авиация применила для удара по объектам террористической группировки «Исламское государство» две мощные бетонобойные бомбы БЕТАБ-500, сообщил журналистам представитель ВКС РФ полковник Игорь Климов.

karopka.ru БЕТАБ-500ШП

По его словам, бомбы БЕТАБ-500 весом 500 кг применяются для уничтожения особо укрепленных подземных бункеров. Для бомбардировки городов их не используют.

Бомбы были выпущены бомбардировщиком Су-24, уточнил Климов.