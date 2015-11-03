ВКС РФ в Сирии применили две мощные бетонобойные бомбы БЕТАБ-500
Москва, 3 ноября, 2015, 13:54 — ИА Регнум. В Сирии 3 ноября российская боевая авиация применила для удара по объектам террористической группировки «Исламское государство» две мощные бетонобойные бомбы БЕТАБ-500, сообщил журналистам представитель ВКС РФ полковник Игорь Климов.
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БЕТАБ-500ШП
По его словам, бомбы БЕТАБ-500 весом 500 кг применяются для уничтожения особо укрепленных подземных бункеров. Для бомбардировки городов их не используют.
Бомбы были выпущены бомбардировщиком Су-24, уточнил Климов.