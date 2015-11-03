Чебоксары, 3 ноября, 2015, 13:21 — ИА Регнум. Министр внутренних дел по Чувашии Сергей Семенов объявил о своём уходе со службы в органах внутренних дел. Заявление об этом было сделано сегодня, 3 ноября, на совещании в режиме видеоконференции с территориальными ОВД, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

21.mvd.ru Сергей Семенов. Фото пресс-службы МВД по Чувашии

«Мною было принято решение оставить службу в ОВД. Это не связано ни с какими-либо политическими амбициями и служебными вопросами. Это мое личное решение. 4,5 года назад мы с вами перелистнули очередную страницу жизни чувашской милиции и полиции. Коллектив прошел все выпавшие испытания с достоинством, не растеряв того положительного, что было наработано ранее. Хотелось бы верить, что мы вместе с вами создали сильную полицию, пользующуюся доверием граждан. Выражаю вам благодарность за службу, желаю каждому хорошего карьерного роста, благополучия и душевного равновесия вам и вашим близким», — цитируют в МВД по Чувашии заявление Сергея Семенова.

О новом месте работы Семенова и кандидате на вакантное место главы МВД по Чувашии не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне сложения полномочий Сергея Семенова наградили медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Государственной награды он удостоен за «большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка и многолетнюю добросовестную службу».

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Напомним, Сергей Семенов возглавлял Министерство внутренних дел Чувашии около 4,5 лет — с мая 2011 года. До перевода в Чувашию он работал заместителем начальника ГУВД Челябинской области и сменил на посту генерал-майора Вадима Антонова, с которым у Михаила Игнатьева не сложились отношения: их противостояние перешло в информационную войну и вызвало неоднозначную реакцию как в республике, так и в федеральном центре. Вскоре (в апреле 2011 года) Вадим Антонов получил назначение на должность начальника ГУ МВД по Красноярскому краю.