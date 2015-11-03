Москва, 3 ноября, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Рассуждать о том, стал ли Самуил Маршак частью русской культуры — все равно, что стучаться в открытую дверь, утверждают филологи. Он давно и навсегда ею является. За 92 года с момента первой публикации сборника детских стихов издано и переиздано бесчисленное количество произведений писателя. Годы идут, литературный рынок пополняется невиданными ранее произведениями авторов из самых отдаленных уголков света, а «мама, почитай про мышонка» по-прежнему раздается вечерами практически в каждой русскоязычной семье, где есть маленький «переживатель» за исход истории про глупого неслуха.

В.Лебедев. Иллюстрация из книги «Сказка о глупом мышонке» (фрагмент), 1925

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Маршак — редкий случай писателя, когда рефрен «это наше всё» используют в прямом смысле без ернического контекста. Ежедневно в Российской государственной детской библиотеке в Москве получают на руки от 1 до 3 книг Самуила Яковлевича. «Маршак — это святое», — недоуменно развели руками в дошкольном отделении библиотеки на вопрос о том, падает ли спрос на писателя. Из-за беспрецедентной популярности в РГДБ хранится огромное количество произведений автора, а скоро в библиотеке планируют организовать регулярные чтения для малышей, центральное место в которых, конечно же, займут книги Маршака.

«А какая разница, какое сейчас поколение? — заявили корреспонденту ИА REGNUM. — «Усатый-полосатый», «Сказка о глупом мышонке» — они же вечны».

Не менее велико число желающих приобрести «книги из детства» в домашнюю библиотеку уже для своих малышей. Так что вопроса о том, интересен ли Маршак современный издателям, попросту нет. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM PR-менеджер детского издательства «Мелик-Пашаев» Юлия Тризна, за последние несколько лет они выпустили несколько повторных тиражей книг писателя.

«К настоящему моменту у нас выходят восемь книг Самуила Яковлевича Маршака. Первую книгу мы издали в 2011 году, «Кошкин дом», и за 4 года неоднократно допечатывали повторные тиражи, настолько она популярна. С 2012 года у нас выходят «Теремок» и «Вакса-клякса», также с повторными тиражами.

— В 2015 году мы выпустили несколько «тонких» книг (издания в мягкой обложке) Маршака: «Большой карман» — чудесное стихотворение 60-х годов с иллюстрациями Анатолия Елисеева и Михаила Скобелева, «Усатый-полосатый» с рисунками Владимира Лебедева — раритетное переиздание книги 1930 года.

— Есть и совершенно уникальная книга — «Приключение в дороге» с иллюстрациями Юрия Узбякова. Она была подготовлена к печати в 1956 году, но так и не увидела свет. И в 2015 году мы наконец-то представили эту книгу читателю».

По словам Тризны, для того, чтобы оценить степень популярности Маршака в наши дни, достаточно зайти в детский отдел любого книжного магазина. На самом видном месте будут стоять книги трех авторов: Самуила Маршака, Корнея Чуковского и Агнии Барто.

«И большинство родителей, даже совсем молодых, все равно вначале наполняют свою детскую библиотеку «классикой», тем, что они сами читали в детстве, и только потом готовы посмотреть шире и обратить внимание на более современных авторов», — подчеркнула она.

В чем же секрет популярности автора? Далеко не все книги, которые когда-то читались в детстве, хочется приобрести вновь, когда стал родителем сам. На курсе детской литературы филологических факультетов студентам часто повторяют, что писатель, способный создавать хорошие произведения для детей, — это отдельный вид литературного гения, с уникальным кодом и пониманием. Ведь если ты можешь написать «взрослое» произведение, совсем не обязательно, что получится и для ребенка, зато наоборот — гораздо чаще. Безусловно, что Маршак был одним из самых ярких представителей такого особого дарования, поэтому востребован все новыми поколениями детей и родителей.

«Мне кажется, когда человек пишет детские стихи, когда пишет для детей, то, собственно, вопрос о его статусе и признании просто не обсуждается. Маршак в этом смысле абсолютный классик, — заявил корреспонденту ИА REGNUM писатель, доктор филологических наук, исследователь русской литературы XX века, и.о. ректора Литературного института им. Горького Алексей Варламов. — По моим ощущениям, воспоминанием, работе — фигура Маршака всегда присутствует. Он, с одной стороны, больше известен как детский писатель, но это не совсем справедливо, он — великий переводчик, очень интересный, яркий литературный деятель, активный игрок на литературной сцене середины XX века, поэтому сегодня вспомнить Маршака не грех, так же, как и в любой другой день».

Напомним, 3 ноября 2015 года исполнилось128 лет со дня рождения известного детского писателя.

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