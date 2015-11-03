Лондон, 3 ноября, 2015, 13:14 — ИА Регнум. Трейлер сериала «Война и мир», снятого британским режиссёром Томом Харпером по одноимённому роману Льва Толстого, опубликовала ВВС. Сериал состоит из шести серий.

Цитата из т/ф «Война и мир». 2015. Великобритания Князь Андрей под Аустерлицем

Уточняется, что фильм является совместным детищем ВВС и Weinstein Company (США). Его начали снимать в начале года. Лента состоит из шести серий. В главных ролях Лили Джеймс (Наташа Ростова), Джеймс Нортон (Андрей Болконский) и Пол Дано (Пьер Безухов). Роль отца князя Андрея исполняет Джим Броудбент.

Стоит отметить, что на ВВС фильм выйдет в начале 2016 года. В 1972 году корпорация BBC уже сняла одну телевизионную экранизацию «Войны и мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская вещательная корпорация BBC объявила о начале съемок мини-сериала по роману Льва Толстого «Война и мир». Работа над картиной начнется в январе 2015-го, съемки пройдут в России, Латвии и Литве, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Эндрю Дэвис, известный своими адаптациями для экрана произведений Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Уильяма Теккерея и романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», напишет сценарий, а постановщиком сериала станет молодой британский режиссер Том Харпер («Женщина в черном 2: Ангел смерти»). Продюсерами ленты выступят создатели сериала «Шерлок» Фэйт Петхэйл и Бетан Джонс.

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