Москва, 3 ноября, 2015, 13:01 — ИА Регнум. За 12 лет жители России не изменили своего мнения о тройке приоритетных государственных задач. В первую очередь респонденты считают, что главной государственной задачей должно быть развитие экономики — об этом заявили 40% опрошенных. На второе и третье место респонденты поставили такие задачи, как развитие социальной помощи населению и повышение благосостояния народа в целом — по 29% голосов. В 2003 году тройка приоритетный задач выглядела точно так же с единственной разницей — интенсивность ответов была выше, что говорит о большей остроте этих проблем на момент опроса. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Ромир Диаграмма. Как вы считаете, каковы должны быть главные государственные задачи в России сегодня? (%)

А вот дальнейший порядок задач по важности их выполнения государственными институтами и мужами несколько изменился. Некоторые задачи, видимо, как уже решенные, значительно потеряли свою актуальность. А другие, которые казались не столь насущными 12 лет назад, сегодня приблизились к авансцене.

Например, сегодня каждый пятый житель России (21%) считает, что сразу после забот о благосостоянии народа государство должно уделить повышенное внимание усилению престижа России в мире. В 2003 году такой ответ дали вдвое меньше респондентов (12%).

Об укреплении российской государственности, как одной из наиболее важных задач, сегодня заявили 18% россиян. И эта проблема значительно больше волнует сегодня респондентов, чем 12 лет назад, когда такой ответ дали только 11% опрошенных.

В 4 раза с момента прошлого опроса усилилась важность проблемы миграции. Сегодня на нее просит обратить государственное внимание каждый тринадцатый житель России (8%). Тогда как в 2003 году о проблеме мигрантов говорили только 2% населения.

А вот ряд государственных задач, по мнению российских граждан, за годы несколько потеряли свою актуальность. Не исключено, в силу того, что они были полностью или по большей части решены. Например, в 2003 году по 25% респондентов называли среди государственных приоритетов такие, как восстановление военной мощи страны и уменьшение влияния олигархов на власть. Сегодня такие ответы указали 9% и 10% соответственно.

Вдвое менее актуальной, по мнению граждан, стала проблема борьбы с терроризмом — 14% респондентов в 2003 году и 7% сегодня указали такой вариант ответа. Втрое реже, чем 12 лет назад, жители России говорили о необходимости создания условий для развития частного бизнеса — 6% против 18%. И даже задача борьбы с коррупцией кажется приоритетной для каждого шестого жителя России (17%) сегодня против 26% аналогичных ответов 12 лет назад. Единственные задачи, о важности которых высказалось почти равное число респондентов в 2003 и 2015 году — это развитие демократии (10%) и проведение рыночных реформ (6%).

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.