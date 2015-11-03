Тула, 3 ноября, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Семь пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей в Тульской области ночью 3 ноября, остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Илья Ефимович Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале. Фрагмент. 1888

Авария с участием автобуса, двигавшегося по маршруту «Москва — Ереван» произошла около 02:10 3 ноября на 221 километре автодороги М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области.

Следственные органы СУ СКР по Тульской области начали доследственную проверку. Уже установлено, что водитель — 44-летний гражданин Армении, не справился с управлением. Автобус выехал на левую сторону по ходу движения, затем на левую обочину и врезался в отбойник, затем автобус отбросило на проезжую часть, где он пересек две полосы, выехал на правую обочину, врезался в отбойник и перевернулся.

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На момент аварии в автобусе находились 59 человек. По уточненным данным, пять пассажиров погибли на месте, один скончался в машине медиков, еще двое — в больнице. Травмы получили более 30 человек.

По данным следователей, семь человек находятся в реанимационном отделении ГУЗ «Узловская районная больница» в тяжелом состоянии.

СКР озвучил предварительно наиболее вероятные причины аварии: по данным следователей, водитель мог уснуть за рулем, либо же причиной ДТП стала техническая неисправность.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.

Ранее полиция уже возбудила уголовное дело по факту аварии — по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», его расследование взял под контроль прокурор области.

Власти Тульской области, со своей стороны, выразили готовность оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в аварии. Глава региона уже связался с посольством Армении в России.