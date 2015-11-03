Барнаул, 3 ноября, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Девушке-подростку Василине из Солтонского района Алтайского края, которая, подхватив простуду, вот уже почти 2 года практически живет в больницах, сегодня, 3 ноября, сделали операцию в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщила по телефону сама Василина.

личный архив Василины Девочке с Алтая со сложным диагнозом сделали операцию в Москве

По ее словам, в настоящее время она чувствует себя хорошо. Перебраться в столичную детскую клиническую больницу имени Филатова помогли депутатские запросы алтайского депутата-коммуниста Госдумы Сергея Юрченко.

Побывав на одной из встреч с жителями Солтона и узнав об истории болезни Василины, депутат направил несколько запросов — в прокуратуру, в Алтайкрайздрав и в Минздрав РФ. Общественный резонанс она получила после публикации статьи ИА REGNUM «Топор — от головы, от обмороков — мужик: как лечили девочку на Алтае».

Василина — 16-летняя девушка. Ее живот покрывает множество шрамов и ран, в том числе незаживающих, кровоточащих. Заболела она в ноябре 2013 года: простуда переросла в пневмонию, а потом местные медики в Солтоне поставили ей диагноз, связанный с менингитом, и назначили лечение, от которого Василине стало значительно хуже. У девочки почти постоянно была высокая температура, начались обмороки.

Ее мама — Юлия Сидоренко — посчитала, что в течение 2014 года ее дочку госпитализировали в детское отделение районной больницы с интервалом раз в 2−3 недели. А после проведенной диагностики с хирургическим вмешательством (лапароскопия) у Василины появились незаживающие раны. Более 30 раз за год докторам приходилось их вскрывать и чистить. В результате Василина практически «прописалась» в барнаульский стационар на «постоянное место жительства».

Мама Василины — Юлия Сидоренко — считает, что все беды начались вследствие неверно поставленного диагноза и последовавшего за ним лечения. Она говорит о конкретном докторе — педиатре Юрии Зинеце и указывает на его неподобающее поведение.

«Мой ребёнок потерял сознание в палате: медсестра попыталась привести его в чувство, но ничего не вышло. Тогда пришел Зинец, посмотрел и сказал: «Дайте ей 4 таблетки глицина и мужика». Развернулся и ушел», — ранее информировала ИА REGNUM мама Василины.

«В Москве нахожусь пятый день. Сегодня сделали операцию, почистили весь живот, убрали гниющую жировую прослойку. При операции инородного тела не обнаружилось. Ведь доктора предположили, что во мне при хирургических вмешательствах медики могли что-то оставить. Но, слава Богу, ничего не оставили», — поделилась пережитым сегодня Василина.

Помогать справиться с недугом в московской клинике девушке помогает ее мама.

Средства на поддержку и сопровождение на Алтае собирали всем миром. Как сообщил ИА REGNUM депутат Юрченко, помимо его личного вклада, часть средств на поездку выделило Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите, часть — краевой губернаторский фонд «Поддержим ребенка».

«Не обошлось без содействия Алтайкрайздрава. Они теперь тоже в курсе проблем со здравоохранением в Солтонском районе», — отметил Сергей Юрченко.

В лице редактора Светланы Шаповаловой он поблагодарил редакцию ИА REGNUM за помощь в освещении этой резонансной истории, которая, как он надеется, теперь закончится благополучно, и девушка Василина выздоровеет.