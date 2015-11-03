Москва, 3 ноября, 2015, 12:31 — ИА Регнум. За 15 лет жители России стали еще большими патриотами — почти две трети (61%) респондентов не мыслят проживание своих детей вне России. В 2000 году такого мнения придерживалась половина (51%) опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Ромир Диаграмма. В какой стране вы бы хотели, чтобы жили ваши дети? (%)

Одновременно за годы, прошедшие с последнего опроса, померкла привлекательность Соединенных Штатов, как страны для жизни будущего поколения — с 9% до 2%. Немного более привлекательными для россиян стали Великобритания, Швейцария, Канада и Италия. Но доля респондентов, которые назвали в ходе опроса эти страны едва превышает статистическую погрешность — 3−4%. Прежние позиции, как страны для проживания детей, сохранила Германия — 6%.

Анализ социально-демографических показателей выявил различие мнений и предпочтений в зависимости от возраста респондентов, а также регионов их проживания. Так, доля патриотически настроенных граждан растет по мере взросления респондентов. Если среди молодежи 18−24 лет о России, как идеальной стране для проживания потомства, заявили 47% опрошенных, то в группе старше 60 лет таких ответов насчитывается уже 71%.

Молодежь 18−24 лет в свою очередь чаще, чем в среднем по выборке в качестве страны-мечты называла Великобританию (7%) и Германию (8%). А россияне 25−34 лет среди наиболее привлекательных стран для жизни детей чаще называли Германию (9%) и Швейцарию (6%).

Наиболее патриотичными среди регионов России показали себя респонденты Южного (81%) и Дальневосточного (83%) округов, где четверо из пяти опрошенных назвали лучшей страной для проживания детей Россию. Ощутимо ниже этот показатель, чем в среднем по выборке на северо-западе страны (48%) и в Сибири (31%). При этом жители Северо-Западного ФО свои предпочтения отдали Англии (12%) и Германии (10%). А среди сибиряков более распространено мнение о привлекательности Германии (11%) и Канады (12%).

В опросе в сентябре 2015 года приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах России.