Москва, 3 ноября, 2015, 12:26 — ИА Регнум. Плавающий курс рубля повысил риски для спекулянтов на финансовом рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

kavkaz-antiterror.ru Рубль к доллару

«Спекулятивная игра после введения плавающего курса стала более рискованной, мы повысили для спекулянтов риски. Спекулянт понимает, что ЦБ не придет. Он играет на свой риск, а раньше всегда ЦБ снимал часть валютных рисков с этих игроков», — отметила она, говоря о преимуществах плавающего курса рубля.

Набиуллина выразила сомнения в эффективности иных мер борьбы с валютными спекуляциями, в частности, мерах по закрытию рынков. «Наша экономика — часть мировой финансовой системы. Искусственно закрываться было бы не в интересах национальной экономики, финансовой системы», подчеркнув, что «финансовую систему мы укрепляем».